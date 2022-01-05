طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 Grand theft AUTO بكل سهولة بجهاز الكمبيوتر والمحمول

تعتبر لعبة جراند ثيفت أوتو من الألعاب المميزة والمشهورة للغاية بكل أنحاء العالم، ويلعبها عدد ضخم من المواطنين من كل مكان، كما أن هذا لما تشتمل عليه من سمات عديدة لا تعد ولا تحصى، كذلك أن هذه اللعبة من بين ألعاب الأكشن والمغامرة الشائعة والمعروفة منذ أن تم إصدارها عام ٢٠١٥، وهناك عدد هائل من المحبين لها يبحثون عن طريقة تحميلها بكل سهولة على جهاز الحاسوب، وكذلك بجهاز الأندرويد والأيفون، وفيما يلي في السطور القليلة المقبلة سوف مرفق لكم كل ما يتعلق بتحميل تلك اللعبة.

فيما يلي طريقة تحميل اللعبة بكل سهولة على جهاز الأندرويد و الأيفون:

انتقل إلى متجر جوجل Google Play أو قم بالانتقال إلى متجر أپ ستور App Store.

بعد ذلك قم بتدوين اسم اللعبة بخانة البحث وانقر على أيقونة Search.

انقر على زر اللعبة التي سوف تكون أمامك بقائمة النتائج.

كذلك انقر على أيقونة تثبيت ومن ثم سوف تنتهي عملية التثبيت بعدها قم بفتح اللعبة من والعب بمفردك أو مع أصدقائك.

لقد تم إصدار تلك اللعبة عام 2015 كما أنها استكمالاً لمجموعة GTA الشهيرة والمعروفة للغاية، هذا بجانب أنها قد تمكنت منذ هذا التاريخ من تحقيق شعبية ضخمة بأوساط محبي ألعاب الفيديو، كذلك أنها قد انطلقت على الكثير من أنظمة التشغيل وذلك كالويندوز والپلايستيشن وغيرهم، كما أن طريقة تحميل تلك اللعبة على جهاز الكمبيوتر تكون كما يلي: