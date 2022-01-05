القنوات الرياضية المفتوحة الناقلة بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 بشكل مجاني

القنوات الناقلة كأس أفريقيا، ينتظر الجميع من عشاق الدائرة المستديرة بدء مباريات كأس الأمم الأفريقية لعام 2022 والتي يتم تنظيمها حالياً في دولة الكاميرون من الفترة من التاسع من يناير إلى السادس من شهر فبراير لعام 2022، والتي يشارك فيها 24 منتخباً أفريقياً، ولهذا بدأ الكثير من الأشخاص الذين يهتمون بمشاهدة مباريات كرة القدم بالبحث عن القنوات التي يتم من خلالها البث لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2022، تابعونا حضراتكم لمعرفة القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أفريقيا.

القنوات الناقلة كأس أفريقيا 2022

العديد من القنوات المفتوحة سوف تقوم بنقل مباريات بطولة كأس أفريقيا التي ستقام بعد أيام قليلة، والتي سوف تذاع على كافة الأقمار الصناعية المختلفة وقد تقرر أن قنوات بي إن سبورتس التي لها حق البث لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية ويتم ضبط القنوات من خلال الآتي، كما أن هناك العديد من القنوات الرياضية المفتوحة سوف تقوم بنقل البطولة وسنذكرها لحضراتكم من خلال النقاط التالية.

نوع القمر: نايل سات

التردد: 11084

رقم معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح : 2/3

نوع الاستقطاب: أفقي

ويوجد قناتان غير قنوات بين سبورتس تبثان المباريات مجاناً وهما:

قناة RTB TV بوركينا

ويمكن مشاهدة القناة عبر القمر الصناعي: يوتلسات 9E.

رقم التردد: 11900.

معدل الترميز: 27500.

نوع الاستقطاب: h.

وتبث أيضاً القناة مجاناً بدون تشفير.

القمر الصناعي: بدر 26E.

التردد:11996.

معدل الترميز:27500.‏

نوع الاستقطاب: h.

‏قناة RTI 1 الإيفوارية

تضم مجموعة مصر في مباريات كأس الأمم الأفريقية التي تصدرها مصرفي المجموعة الرابعة منتخب السودان ونيجيريا وغينيا بيساو، وتكون أول مواجهات المنتخب المصري يوم الحادي عشر من يناير مع نظيره النيجيري الساعة 6 مساء، وبعدها لقاء منتخب غينيا بيساو في الخامس عشر من نفس الشهر الساعة 9 مساء، ويختم المنتخب المصري مبارياته من المنتخب الشقيق السوداني في التاسع عشر من نفس الشهر الساعة 9 مساء مع تمنياتنا بالفوز لمنتخبنا المصري في مبارياته القادمة.

وأخيراً قد قمنا بشرح مبسط للقنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية لعام 2022 في الكاميرون ومن يريد المزيد من الاستفسارات يرجى ترك تعليق وسيتم الرد عليه في أقرب وقت دمتم في رعاية الله وأمنه.