الملك : الأردن ماض في مسيرة التحديث السياسي دون خوف

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دوت الخليج :- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان بالمجلس في قصر الحسينية.
وقال جلالة الملك، الإثنين، إن الأردن ماض في مسيرة التحديث السياسي دون تردد أو خوف، مشيرا إلى أنثمة أطراف تريد لمسيرة التحديث أن تفشل لكننا واثقون من النجاح بإرادة الأردنيين.
وأكد جلالته أن التصدي للبطالة يتطلب قرارات وطنية شجاعة وتعاونا مستمرا بين القطاعين العام والخاص.
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