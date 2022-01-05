الجزائر: سفيرنا لدى باريس سيعود لمباشرة مهام عمله غدا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الرئاسة الجزائرية، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، استقبل سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، الذى يعود لمواصلة أداء مهامه بباريس، ابتداء من غدا الخميس.

يشار إلى أنه فى شهر أكتوبر الماضى، استدعت الجزائر سفيرها لدى باريس، احتجاجاً على تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أثارت "غضباً رسمياً وشعبياً" فى الجزائر.