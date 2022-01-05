جدة - نرمين السيد - وأوضحت الرئاسة الجزائرية، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، استقبل سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، الذى يعود لمواصلة أداء مهامه بباريس، ابتداء من غدا الخميس.
يشار إلى أنه فى شهر أكتوبر الماضى، استدعت الجزائر سفيرها لدى باريس، احتجاجاً على تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أثارت "غضباً رسمياً وشعبياً" فى الجزائر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر: سفيرنا لدى باريس سيعود لمباشرة مهام عمله غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.