رئيس الوزراء العراقى يوجه بإعداد خطة لإصلاح عمل المؤسسات الأمنية

جدة - نرمين السيد - وقال "الكاظمى"، خلال زيارته مجلس العزاء المقام على أرواح ضحايا جريمة ناحية جبلة بمحافظة بابل وفقا لقناة "السومرية نيوز"، الإخبارية اليوم الأربعاء، إن ما حدث هو مجزرة حقيقية تدمى القلب، مجرمون يتسترون تحت غطاء مؤسسات الدولة، ويرتكبون جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها"، مبيناً أنه تم الإسراع فى اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين.

وأضاف : "قررنا إقالة قائد شرطة بابل، ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم للتحقيق الفورى، ووجهنا بتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.

وأشار لإحالة المعنيين بنقل المعلومات الأمنية وإعلانها فى وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمنى للتحقيق بشأن نشرهم معلومات مضللة عن الحادث، وكلف مستشار الأمن القومى بإعداد خطة لإصلاح عمل المؤسسات الأمنية، وسد الثغرات التى يمكن لمن تسول نفسه استغلالها لمصالح شخصية.

وكلف بوضع خطة لتنظيم العمل الأمنى والاستخبارى للوزارات والمؤسسات الأمنية كافة، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا، مقدمًا التعازى لأسرة الضحايا، وأعد بالمتابعة المستمرة لهذا الملف إلى أن تطبق العدالة بحق المجرمين كافة، وأن تعوض الأسرة بشكل عادل.