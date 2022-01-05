الرئيس الجزائرى يترأس اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن

جدة - نرمين السيد - يذكر أن المجلس الأعلى للأمن يعد هيئة استشارية جزائرية "مسؤولة عن إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومى"، وفقًا للدستور الجزائرى. وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش الجزائرى، ورئيس الوزراء، ووزراء الخارجية، والداخلية، والعدل، فضلاً عن المدير العام للأمن الوطنى (تابعة لوزارة الداخلية)، وقائد الدرك الوطنى (قوة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع).

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