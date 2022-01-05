أول تعليق ”بريطاني” بشأن استيلاء الحوثيين على السفينة الإماراتية

قالت السفارة البريطانية لدى اليمن، اليوم الأربعاء، إن استيلاء مليشيا الحوثي، على السفينة الإماراتية (روابي)، قبالة ساحل الحديدة، تصعيد مقلق في وقت يتطلب خطوات تؤدي إلى السلام.

وطالبت الحوثيين باحترام حقوق المرور وحرية الملاحة في البحر.

ودعت جميع الأطراف إلى العمل على إنهاء الأزمة.

واستنكرت عملية استيلاء الحوثيين على السفينة.

وكانت واشنطن، اعتبرت أن القرصنة الحوثية على "روابي" تهدد التجارة الدولية والأمن الإقليمي.

وطالبت بالإفراج الفوري عنها وعن طاقمها.

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