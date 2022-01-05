بريطانيا: واحد من بين كل 15 شخصًا أصيب بكورونا الأسبوع الماضي

قالت السلطات الصحية في إنجلترا، إن واحدًا من بين كل 15 شخصًا أصيب بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الأخير في البلاد.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن آخر مسح للسلطات الصحية في إنجلترا، أفاد بأن واحدًا من بين 15 شخصًا أصيب بكورونا في الأسبوع المنتهي بيوم 31 ديسمر الماضي.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في إنجلترا يبلغ حوالي 11.6 مليون شخص.