رويترز : محتجون يسيطرون على مطار ”ألما آتا” كبرى مدن كازخستان

قامت من المحتجون بالسيطرة على مطار "ألما آتا" كبرى مدن كازاخستان، بحسب ما أفادت وكالة أنباء رويترز.
في وقت سابق كان قد وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، مرسوما بشأن استقالة الحكومة، وتعيين عليخان سمايلوف كقائم بأعمال رئيس الوزراء.
وجاء في نص المرسوم: "قبول استقالة حكومة جمهورية كازاخستان. وإسناد مهام رئيس وزراء جمهورية كازاخستان مؤقتا إلى إسماعيلوف عليخان"، الذي كان يشغل في الحكومة المستقيلة منصب النائب الاول لرئيس الوزراء.
وأوعز توكاييف لأعضاء الحكومة بمواصلة أداء واجباتهم حتى الموافقة على التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء.
ويشار إلى أن عسكر مامين كان يترأس حكومة كازاخستان منذ 25 فبراير 2019.
وتم كذلك تعيين نائب رئيس الإدارة الرئاسية مراد نورتلو، في منصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي". كما عيّن الرئيس مساعدته ييرلان كارين، وزيرا جديدا للدولة، بعد أن أقال كريم بيك كوشيرباييف، الذي شغل هذا المنصب منذ سبتمبر 2019.
ومن بين مهام وزير الدولة، وفقا للدستور، تنسيق النشاطات المتعلقة بقضايا المجال الاجتماعي والإنساني، والإشراف على عمل مجلس مكافحة الفساد التابع لرئيس الجمهورية.
وخلال أيام العطلة، خرج الكثير من سكان مدينتي جاناوزين واكتاو بمقاطعة مانكيستاو في مسيرات احتجاجية مطالبين بخفض سعر الغاز المسال.
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