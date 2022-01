مصرع 13 وإصابة 2 آخرين إثر حريق هائل فى بنسلفانيا الأمريكية

لقى 13 شخصا مصرعهم، وأصيب إثنان آخران بجروح خطيرة، اليوم /الأربعاء/، جراء حريق هائل في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن مصادر من شرطة الولاية قولها " إن 13 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، بينما أصيب إثنان آخران في وضع خطير، بعد اندلاع حريق في مدينة فيلادلفيا ".

وبحسب السلطات الأمريكية، فإن الحريق وقع داخل منزل يضم شقتين، واستطاعت فرق الإنقاذ السيطرة عليه.

يذكرأن، أعلنت السلطات المحلية فى ولاية "كولورادو" الأمريكية فقدان أثر ثلاثة أشخاص على الأقل بعد حرائق غابات ضربت العديد من البلدات في الولاية وأتت على أحياء بكاملها ودمرت ما يقرب من ألف منزل.

وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأحد، أن النيران دمرت أحياء بأكملها فى "سوبريور" و"لويزفيل" وهما بلدتان تقعان بالقرب من دنفر، كبرى مدن الولاية مما أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار في حالة الطوارئ.

وأضاف الراديو أن تساقط الثلوج تسبب فى منع انتشار الحريق أول امس الجمعة، ولكنه أدى أيضا إلى تعقيد عمليات البحث عن الأشخاص المفقودين.

ويعتقد أن أعمدة كهرباء مقتلعة تسببت في اشتعال النيران في الأعشاب في المنطقة الجافة، والتي أججتها هبات رياح تجاوزت سرعتها 160 كلم بالساعة الخميس الماضي، كما صدرت أوامر لـ 33 ألف شخص بإخلاء منازلهم في "سوبيريور" و"لويسفيل"، والعديد منهم غادروا بأقل المقتنيات.