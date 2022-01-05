سعر ومواصفات هيونداي بايون 2022

سعر هيونداي بايون 2022، يبحث عشاق السيارات عن السيارات الجديدة التي أطلقتها عدة شركات لعام 2022، حيث تجد أن شركة هيونداي الكورية أطلقت وسيارة جديدة تسمى هيونداي بايون 2022 بمواصفات عالمية لم تجد في العديد من السيارات من قبل، لذلك يزداد البحث عن المميزات التي تحتوي عليها تلك السيارة، بالإضافة إلى سعرها، حيث توجد منها أربعة فئات لكي تناسب الجميع، ويستطيع الكثير من الأشخاص في شرائها وإليكم فيما يلي أسعار ومواصفات سيارة هيواندي بايون 2022.

سعر هيونداي بايون 2022

يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر هيونداي بايون 2022 منذ إطلاقها، حيث تدخل تلك السيارات ضمن السيارات الرياضية التي تحتوي على العديد من الاستخدامات، بالإضافة إلى أنها يوجد بها العديد من المواصفات ذات مظهر أنيق وجذاب ويمكنك معرفة أسعارها من خلال اتباع النقاط التالية:

الفئة الأولى: SPIRIT يصل سعرها في مصر إلى 299 ألف جنيه.

الفئة الثانية: DYNAMIC يصل سعرها في مصر إلى 325 ألف جنيه.

الفئة الثالثة: ELITE يصل سعرها في مصر إلى 345 ألف جنيه.

الفئة الرابعة: ULTIMATE يصل سعرها في مصر إلى 365 ألف جنيه.

لذلك يمكنك شرائها من كافة الأسواق المصرية واختيار الفئة التي تناسبك.

ما هي مواصفات سيارة هيونداي بايون 2022

تحتوي سيارة هيونداي بايون 2022 عن عدة مواصفات تتمثل في الآتي:

تتميز بالإطار الخارجي ذات تصميم ديناميكي مميز، حيث يحتوي على عدة مصابيح ذات إضاءة قوية.

تحتوي على شبك عريض وأضواء LED DRLS.

تتميز بالمساحة الواسعة من الداخل، حيث يصل طول السيارة إلى 4180 مم، في حين أن يصل عرضها إلى 1551مم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1500 مم.

تحتوي على محرك تصل سعته إلى CC 1400 يصل قوته إلى 100 حصان، كما يحتوي على 134 نيوتن متر مما يجعل سرعة السيارة كبيرة.

تحتوى السيارة على خاصية مميزة جداً وهى خاصية إيقاف السيارة فى حال التصادم وتسمى Front Collision Avoidance.