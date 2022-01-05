أسرع طريقة شحن شدات ببجي موبايل Pubg Uc بضغطة واحدة

تتواصل أجواء الإثارة والتشويق في لعبة ببجي موبايل بعد انطلاق التحديث الجديد لفصل الشتاء بأدواته وإضافاته القوية والرائعة التي يبحث عنها ملايين اللاعبين، مع إتاحة الحصول على عدد من الحزم والسكنات الجديدة أثناء المشاركة في عدد من الأحداث الاستثنائية التي تم إطلاقها مع هذا التحديث، فضلاً عن المشاركة في المسابقات التي ستنطلق خلال الأيام المقبلة بشكل فردي أو من خلال مجموعات وبمساعدة بعض أصدقائك في اللعبة، مع العلم أنه تم إضافة عدد من الأسلحة الحصرية التي تظهر للمرة الأولى وعدد من المسدسات الخفيفة والقنابل اليدوية والدخانية.

أسرع طريقة شحن شدات ببجي

أما عن أسرع طريقة شحن شدات ببجي بشكل مؤكد ومضمون وشرعي 100% يوفر لكل الحصول على ما تريد من شدات، فيُمكن ذللك من خلال الشدن عبر الموقع الرسمي للعبة midasbuy، ثم اتباع باقي خطوات الشحن بعد تسجيل الدخول عبر حسابك، أو إنشاء حساب جديد ثم ربطه بحسابك في مواقع التواصل الاجتماعي لسهولة التسجيل المباشر والتلقائي، إلا أن الأمر يتطلب أن يكون الشحن مدفوع مقابل الخصم المالي.

ويتم الشحن بعد تسجيل الدخول إلى الموقع السابق ذكره، ثم اتباع الخطوات التالية:

اختيار اللغة واسم الدولة التي تنتمي لها.

اختيار شحن شدات ببجي موبايل.

اختيار طريقة الدفع الإلكتروني التي تمتلكها للخصم الفوري من رصيدك النقدي مقابل الشدات.

اختيار عدد الشدات التي تحتاجها لشحن محفظتك داخل اللعبة.

تسجيل رقم بطاقة الدفع الإلكتروني.

كتابة رقم الآي دي الخاص بمعرف اللاعب.

ثم الضغط على موافق أو شراء أو شحن.

الشحن برقم الآي دي

وفور الشحن سيتم وصول عدد الشدات الجديدة التي قكمت بشرائها إلى حسابك في اللعبة، ويُمكنك على الفور استخدامها من أجل شراء العناصر والمهام والأدوات الجديدة والحصرية والإضافات القوية والرائعة التي تتطلب الشراء والشحن مقابل الشدات، والتي تساعدك بشكل كبير على تحقيق نتائج إيجابية وعلى الفوز وتخطي المستويات اللاحقة أثناء اللاعب وقنص أكبر عدد من اللاعبين المنافسين.