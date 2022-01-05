استعلام نتائج الأهلية في حساب المواطن الدفعة 50

أعلن برنامج حساب المواطن يوم أمس نتائج الأهلية في الدفعة 50 وأتاح الاستعلام عن حالة الأهلية بالنسبة للمستفيدين الذين أكلموا طلباتهم ولا يوجد لديهم مشاكل وتنطبق عليهم شروط حساب المواطن وبالتالي يمكن لمن صدرت لهم الأهلية هذا الشهر استلام الدعم في الدفعة 50 في موعدها المقرر خلال الأيام المقبلة أما غير المشمولين بالأهلية فيحق لهم الاعتراض على عدم الأهلية من خلال الآلية التي وفرها لهم البرنامج.

موعد حساب المواطن

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم للمستفيدين من حساب المواطن في يوم الاثنين العاشر من شهر يناير الجاري وهذا الموعد يتماشى مع الجدولة الزمنية وقواعد صرف مبلغ حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي مع إمكانية تقديم الموعد لليوم التاسع أو تأخيره لليوم الحادي عشر من الشهر إذا تصادف يوم الإيداع مع إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية .

التسجيل في حساب المواطن

ويشترط للتسجيل في حساب المواطن عدد من الشروط من بينها ما يلي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية مع استثناء أبناء المواطنة من زوج أجنبي.

ألا يكون متواجدًا خارج البلاد لأكثر من 90 يوم في السنة السابقة للتسجيل.

أن يكون مجموع دخل الأسرة أقل من حد الداخل المانع من دعم حساب المواطن .

مع العلم أنه تم تعليق التسجيل الجديد في حساب المواطن ويتم مراجعة السياسات الخاصة بالبرنامج بشكل دوري ويقتصر التسجيل فقط على إضافة تابع لرب الأسرة المسجل مسبقا.

استعلام نتائج الأهلية في حساب المواطن

ويمكن لمن سبق له التسجيل في حساب المواطن الاستعلام عن الأهلية في الدفعة 50 من خلال ما يلي: