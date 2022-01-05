عون: حريصون على علاقات لبنان مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية

دوت الخليج :- أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، الحرص على علاقات لبنان العربية والدولية، لاسيما مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية.
وقال عون، في تغريدة نشرتها الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم، إن "هذا الحرص يجب أن يكون متبادلاً لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء".
وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي دعا مساء أمس الإثنين إلى "عدم الإساءة" لعلاقات لبنان مع الدول العربية.
وأعلن ميقاتي أن ما قاله الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بحق السعودية "لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين".
أ ش أ
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