أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 148 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 148 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 148 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس تم إفشالها، واستحداث تحصينات قتالية، و7 غارات لطيران العدوان التجسسي.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق 10 طائرات تجسسي في أجواء الجبلية وحيس، و52 خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي لعدد 186 قذيفة وصاروخ، و75 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.