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بيلاروس تستدعي القائم بالأعمال البولندي

استدعت وزارة خارجية بيلاروس اليوم القائم بالأعمال البولندي في مينسك على خلفية مساعدة مواطن بولندي في محاولة الفرار من بيلاروس. بيلاروس تستدعي القائم بالأعمال البولندياستدعت وزارة خارجية بيلاروس اليوم القائم بالأعمال البولندي في مينسك على خلفية مساعدة مواطن بولندي في محاولة الفرار من بيلاروس. ونقلت وكالة الانباء الروسية نوفوستي عن المكتب الصحفي بالوزارة قوله إن القائم بالاعمال ساعد في إخفاء البولندي المشتبه به في التسبب بحادث مرور مميت. وتتهم السلطات البيلاروسية دبلوماسيين يعملون في القنصلية البولندية بمحاولة مساعدة مواطن بولندي على الفرار من العدالة.

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