الإمارات تستعد لمونديال الأندية "بخطة متكاملة"

اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021"، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، جميع خطط اللجان الفرعية بعد اجتماع مع مسؤولي تلك اللجان.

وناقشت اللجنة العليا كافة التفاصيل والتقارير المرفوعة من قبل رؤساء اللجان، وخطط تنفيذها على أرض الواقع، بما يضمن نجاحها وخروج البطولة بما يليق بمكانة أبوظبي كعاصمة للرياضة العالمية، وبما يناسب السمعة التي تتمتع بها الإمارات في تنظيم واستضافة الأحداث العالمية الكبرى.

وباركت اللجنة جميع الخطط بعد مناقشة كافة تفاصيل التقارير المرفوعة من رؤساء اللجان، كما اطلعت على تقارير القطاعات والأعمال التطويرية، والتي تضمنت العمليات والمراسم والبروتوكول والتسويق والأمور التجارية، وتحديداً مناطق الترفيه في الملاعب والمراكز التجارية إضافة لآخر مستجدات التذاكر، فضلاً عن خطة الترويج والتسويق للبطولة.

ووقفت اللجنة على آخر المستجدات فيما يتعلق بالمسابقات والصيانة والأعمال التطويرية، وباركت ما تم إنجازه في ملعبي محمد بن زايد وآل نهيان اللذين يستضيفان مباريات البطولة، حيث تم الانتهاء من 90 بالمئة من تجهيزات الملعبين، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء التام من الملعبين في 15 يناير الجاري.

واعتمدت ملاعب التدريب للفرق المشاركة، كما اطلعت على خطط الفعاليات المصاحبة.

وأقرت ورشة عمل للحكام بالفترة من 16 إلى 21 يناير الجاري، إضافة إلى ورش عمل للفرق المشاركة بالتعاون مع الفيفا.

وأقرت اللجنة كذلك ورشة عمل للحكام بالفترة من 16 إلى 21 يناير الجاري، إضافة إلى ورش عمل للفرق المشاركة بالتعاون مع الفيفا.