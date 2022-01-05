الائتلاف الحاكم فى ألمانيا يدعم شتاينماير رئيسا فيدراليا لولاية ثانية

جدة - نرمين السيد - ذكرت الإذاعة الألمانية أن الائتلاف الحاكم فى البلاد، والذى يضم الحزب الديمقراطى الاشتراكى والخضر والحزب الديمقراطى الحر، أعلن دعمه للرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير لفترة ولاية ثانية.





وذكر تقرير للإذاعة، اليوم الأربعاء، أن قادة الاتحاد الديمقراطى المسيحى والاتحاد المسيحى الاجتماعى يدعمون ترشيح الرئيس الاتحادى فرانك فالتر شتاينماير لولاية ثانية بالإجماع. ووفقًا للمعلومات الواردة من استوديو قناه "ايه أر ديه" الألمانية، فقد أوصت رئاسة الأحزاب الثلاثة خلال اجتماع مشترك بأن ينتخب ممثلو الاتحاد فى الجمعية الفيدرالية شتاينماير لمدة خمس سنوات أخرى. يشار إلى أنه بدعم الأحزاب الثلاثة لشتاينماير (66 عاما)، فإن إعادة انتخابه تعتبر الآن مؤكدة، وقد شغل منصب الرئيس الفيدرالى منذ عام 2017.

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