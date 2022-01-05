سلم رواتب الضباط الصحيين وموعد صرف العلاوة السنوية 2022

سلم رواتب الضباط الصحيين يتم تعديله من عام لأخز حيث تحرص حكومة المملكة العربية والجهات المعنية من العم عي تعديل سلم رواتب جميع العاملين لديها في مختلف القطاعات سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو القطاع العسكري، وذلك للعمل علي رفع المستوي المعيشي للعاملين ” الجنود والعساكر والضباط الصحيين العاملين والفنيين والأخصائيين” وتحسين أوضاعهم الاجتماعية وخاصة في القطاع العسكري لما تتحمله هذه الفئة من مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين، كما يتم إضافة علاوة الي الزيادة السنوية والتي يتم اعتمادها لكل من العساكر سواء ” الأخصائيين أو الفنيين “، أما بالنسبة للضباط فيتم صرف مرتب بشكل شهري حسب الدرجة الوظيفية أو المستوي الوظيفي.

سلم رواتب الضباط الصحيين

من خلال المقال يمكنك التعرف علي راتب جندي الدفاع المدني، أما عن سلم رواتب الضباط الصحيين فهو كالتالي:

1 – المستوي الوظيفي الأول

أخصائي استشاري راتب : 12435 ريال سعودي.

راتب أخصائي أول : 10360 ريال سعودي.

أخصائي:8515 ريال سعودي.

فني : 5840 ريال سعودي.

مساعد صحي: 4920 ريال.

2 – المستوي الوظيفي الثاني

أخصائي استشاري :14675 ريال سعودي.

راتب أخصائي أول :12440 ريال سعودي.

أخصائي :10355 ريال سعودي.

فني :7640 ريال سعودي.

مساعد صحي :6400 ريال.

أخصائي استشاري:17055 ريال.

راتب أخصائي أول:14680 ريال.

أخصائي:12435 ريال.

فني : 9560 ريال.

فني مساعد : 8020 ريال.

3 – المستوي الوظيفي الثالث

4 – المستوي الوظيفي الرابع

أخصائي استشاري: 19715 ريال.

راتب اخصائي أول: 17060 ريال.

أخصائي:14675 ريال.

فني:11620 ريال.

فني مساعد:9820 ريال.

5 – المستوي الوظيفي الخامس

أخصائي استشاري:22615 ريال.

راتب أخصائي أول:19720 ريال.

أخصائي :17055 ريال.

فني:13820 ريال.

فني مساعد:11740 ريال.

6 – المستوي الوظيفي السادس

أخصائي استشاري:25795 ريال سعودي .

راتب أخصائي أول:22620 ريال.

أخصائي:19715 ريال.

فني: 16340 ريال.

فني مساعد:13940 ريال.

7 – المستوي الوظيفي السابع

أخصائي استشاري:29255 ريال سعودي.

راتب أخصائي أول:25800 ريال سعودي.

أخصائي:22615 ريال سعودي.

فني: 19140 ريال سعودي.

فني مساعد: 16460ريال سعودي.

موعد صرف العلاوة السنوية

أما عن موعد صرف العلاوة السنوية،سوف يكون موعد الصرف في بداية العام الميلادي الجديد 2022، ويتم اعتمادها مع راتب شهر يناير وذلك بعد تغيير موعد نزول العلاوة حيث كان يتم اعتمادها بداية العام الهجري سابقاً