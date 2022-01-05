“آخر كلام” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021

بحث العديد من عشاق كرة القدم الأفريقية، عن تردد القنوات المفتوحة التي تبث كأس إفريقيا للأمم على القمر نايل سات، البطولة التي سوف تنطلق يوم 9 يناير بمباراة الافتتاح التي ستكون بين منتخب الكاميرون الدولة التي سوف تستضيف هذه البطولة وستكون ضد منتخب بوركينا فاسو في إطار مباريات الدور الأول من دور المجموعات لكأس إفريقيا للأمم، يأتي هذا في اطار كل ما نحاول تقديمه لعشاق كرة القدم ومن يبحثون عن تردد القنوات المفتوحة التي تبث كأس الأمم الافريقية على النايل سات والاقمار الصناعية الأخرى مرتبط بالبطولة.

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021

سنضع لكم في هذا المقال جميع القنوات المفتوحة التي أعلنت رسمياً أنها ستنقل مباريات بطولة أمم افريقيا وهي كالتالي

قنوات Sport 5، Live 5، Plus 5 Stars 5 وأيضا قناة Gold 5 وهذه القنوات سوف تكون متواجدة علي القمر قمر أموس Amos 3/7 at 4.0°W

وسوف تكون تردد هذه القنوات هو 10823 و10972 بجودة اتش دي والاستقطاب عمودي بينما سيكون معدل ترميز 30000 وهناك أيضا الترددات 10806 و11030 و11553 وهي بجودى اس دي وهي أيضا استقطاب يكون عمودي ولكن معدل ترميز سيكون 27500.

وسوف تكون تردد هذه القنوات هو 10823 و10972 بجودة اتش دي والاستقطاب عمودي بينما سيكون معدل ترميز 30000 وهناك أيضا الترددات 10806 و11030 و11553 وهي بجودى اس دي وهي أيضا استقطاب يكون عمودي ولكن معدل ترميز سيكون 27500. مجموعة قنوات التي يطلق عليها “سبورت كلوب” SportKlub Serbia+ Croatia وهي متواجدة علي القمر الصناعي Eutelsat 16 E وسيكون ترددات هذه القنوات كالتالي: تردد11011 استقطاب عمودي وسوف يكون ترميز 27500، وتردد أخر 11595 استقطاب أفقي وترميز 27500، وتردد أيضا هو 11554عمودي وترميز هو 30000، والتردد الآخر 11471 أفقي و ترميز 30000، وهناك أيضا تردد 11512 أفقي ترميز 27500، وتردد 11387 أفقي وترميز 3000، وتردد 11221 أفقي وترميز 30000

مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” الفرنسية وهي موجودة علي القمر أسترا Astra 19°E، وتردد القنوات هو 12168 استقطاب عمودي ترميز 29700، كما يوجد تردد 11856 استقطاب رأسي ومعدل ترميز 29700، وتردد 11895 استقطاب رأس ترميز 29700

مجموعة قنوات “ESPN” علي القمر أسترا Astra 19°E والتي تتواجد علي تردد 11856 استقطاب عمودي وترميز هو 29900 وتردد 11739 استقطاب رأسي وترميز 29900

قنوات “سبورت ديجيتال” وهي علي القمر أسترا Astra 19°E علي تردد 11656 استقطاب رأسي وترميز 22000

قنوات “يورو سبورت” لي القمر أسترا Astra 19°E علي تردد 10758استقطاب رأسي وترميز 22000 وأيضا تردد 10936 استقطاب رأسي وترميز 22000 واخيرا تردد 11686 استقطاب رأسي (V)وترميز 22000

القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا