جميع ترددات القنوات الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2022 والكونفدرالية.. قنوات كأس الأمم الإفريقية المجانية

القنوات الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2022 ، هو ما يبحث عنه الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في كل مكان، وذلك تزامناً مع اقتراب انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون ، ومن خلال هذا التقرير المفصل سنوافيكم بقائمة جميع القنوات الناقلة لأمم إفريقيا مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة حيث نستعرض معكم القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا مجاناً على نايل سات استرا هوت بيرد هيبسات عربسات ومختلف الأقمار الأخرى.

القنوات الناقلة لأمم إفريقيا مجانا

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا مجانا 2022 ، هي محل اهتمام جميه عشاق كرة القدم والجماهير التي ستشاهد مباريات كأس الأمم الإفريقية من خلال شاشات التلفاز وليش من خلال الإنترنت، لذلك يريدون معرفة ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباريات أمم إفريقيا بدون تشفير من أجل استقبال تلك الترددات وضبطها عبر جهاز الريسيفر.

والجدير بالذكر أن موعد كأس أمم إفريقيا 2022 قد تم تحديده والإقرار به من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف ، ستبدأ أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية 2022 خلال الفترة بداية من يوم التاسع من شهر يناير 2022 وتستمر مباريات كأس أمم إفريقيا حتى اليوم السادس من شهر فبراير المقبل للعام 2022. ويريد الكثير الآن الإطلاع على قائمة تردد القنوات الناقلة لأمم إفريقيا مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا مجانا 2022

القنوات الناقلة لكاس الأمم الإفريقية مجانا 2022 على نايل سات عربسات استرا هوت بيرد هيبسات والأقمار الصناعية الأخرى ، وكانت قرعة كأس الأمم الإفريقية قد أسفرت عن وقوع المنتخب المصري ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم كلاً من منتخب نيجيريا ومنتخب غينيا بيساو ومنتخب السودان، وتعد هي المجموعة الأصعب كما وصفها الأغلبية من الجماهير.

وفي ذات السياق فقد أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2022 عن قائمة تضم ستة مجموعات في كل مجموعة تحتوي على أربعة منتخبات إفريقية، كما ضمت المجموعة الأولى كلاً من منتخب الكاميرون ، بوركينا فاسو ، اثيوبيا ، كاب فيردى – والمجموعة الثانية ضمن كلاً من منتخب السنغال ، غينيا ، زيمبابوي ، مالاوي – والمجموعة الثالثة كلاً من منتخب المغرب ، غانا ، الجابون ، جزر القمر، والمجموعة الخامسة ضمن كلا من منتخب الجزائر ، كوت ديفوار ، سيراليون ، غينيا الاستوائية، أما المجموعة السادسة كلاً من منتخب تونس ، مالي ، موريتانيا ، جامبيا.

تردد قنوات أرينا سبورت على القمر البلغاري

القمر: بلغاري سات – التردد: 12382 – الاتجاه: أفقي – معدل الترميز: 30000

تردد القنوات الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2022

ترددات قنوات يورو سبورت Euro Sport

القمر: هيسباسات – التردد: 12360 – الاتجاه: أفقي – معدل الترميز: 27500

القمر: هيسباسات – التردد: 12399 – الاتجاه: أفقي – معدل الترميز: 27500

ترددات قنوات فوكس سبورت على أسترا 23

القمر: أسترا 23 – التردد: 11740 – الاتجاه: عمودي – معدل الترميز: 30000

تردد قناة Tivibu Sport على تركسات

القمر: تركسات – التردد: 11853 – الاتجاه: أفقي – معدل الترميز: 25000

تردد قناة تيلي تشاد – تردد 12015 – الاتجاه: رأسي – معدل الترميز: 27500

– تردد 12015 – الاتجاه: رأسي – معدل الترميز: 27500 تردد قناة النبأ الليبية – تردد 11096 – اتجاه: أفقي – معدل الترميز: 27500

تردد قناة يورو سبورت 1 البرتغالية الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2022

هيسباسات 30 ° w – 12398 h 27500 hd

هيسباسات 30 ° w – 12130 h 27500 sd

هيسباسات 30 ° w – 12363 h 27500 sd

تردد قناة يورو سبورت 1 الأسبانية الناقلة لامم إفريقيا 2022

هيسباسات 30 ° w – 12227 v 27500 sd

أسترا 19 ° e – 10758 v 22000 sd

أسترا 19 ° e – 10936 v 22000 hd

ونشرت بعض المواقع الرياضية التي تهتم بنقل كافة الأخبار والتفاصيل عن القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على نايل سات مجانا وعبر الأقمار الصناعية الأخرى ، فقد أكدت تلك المواقع أن قناة أون تايم سبورت ستكون ضمن القنوات المجانية التي تذيع مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا على نايل سات مجانا 2022 بدون تشفير، ولكن تبقى هذه مجرد توقعات إلى حين أن نتأكد من تلك المعلومة سنوافيكم بكل ما هو صحيح فيما يخص ذات الشأن.

وبهذا القدر نكون قد انتهينا من تقديم جميع ترددات القنوات الناقلة لأمم إفريقيا مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كما أوضحنا ما أسفرت عنه قرعة كأس الأمم الإفريقية 2022 دور المجموعات، وتجدون عبر موقعنا من خلال تقارير سابقة داخل قسم أخبار الرياضة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2022 حسب توقيت مصر والسعودية، وسنواصل تقديم سلسلة كاملة متواصلة بخصوص بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 القنوات الناقلة ومباريات دور المجموعات.