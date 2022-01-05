المنحة المالية للعام الجديد2022 من مؤسسة الوليد الإنسانية والموافقة الفورية

قدم واطلب مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال حيث تقوم المؤسسة بمساعدة قطاع كبير من المواطنين بالمملكة وخارج المملكة لجميع الفئات للرجال والنساء والأرامل والمطلقات والغارمات والمتعثرات في سداد ديون او قروض ومن ينطبق عليهم شروط الحصول على دعم مؤسسة الوليد، حيث يوفر الموقع الإلكتروني للوليد بن طلال تقديم خدمات هامة تخص كل مواطن مقيم بالمملكة، ويقدم موقع الوليد بن طلال المساعدات المساعدات الخيرية للأسرة الفقيرة فقط التي تعاني من أزمات مالية وأزمات خاصة بالسكن، كما تعمل مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية علي توفير حياة كريمة لجميع الأسر وذلك كدور اجتماعي للوقوف بجانب المواطنين، وقد حددت مؤسسة الوليد بن طلال بعضاً من الشروط التي يجب توافرها حتى يتم الموافقة علي الطلب الذي تم تسجيله عبر الموقع الإلكتروني، وهو ما نوضحه في مقالي شروط الحصول على الاعانة المالية العاجلة وكيفية التقديم عليها وكيفية الاستعلام عن اسماء المستفيدين والذي تم الموافقة على حصولهم على الاعانة.

للموافقة على المنحة المالية لمؤسسة الوليد الانسانية يجب توفر عدة شروط وهي كالتالي:

يشترط على المتقدم ان يتقدم لمرة واحدة فقط على منحة المؤسسة.

يشترط ان لايزيد دخل رب الاسرة عن 3000 الاف ريال شهريا.

يشترط ان لايمتلك وحدات سكنية باسم الشخص الذي يقوم بالتسجيل عبر مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية.

يجب للأشخاص المستفيدين الحصول على منحة مؤسسة الوليد عدم تطابق الشروط الخاصة بوزارة الإسكان علي المستفيد الذي يقوم بالتسجيل.

ومن أهم الشروط التي يجب توافرها للحصول على منحة الوليد بدءً من العام الجديد وهي عدم تطابق شروط الاقتراض من أي بنك داخل المملكة العربية السعودية علي الشخص الذي يقوم بالتسجيل.

وللحصول على دعم الوليد بوحدة سكنية أو سيارة يجب الموافقة على شرط عدم وجود نية للبيع تحت أي ظرف فيما بعد.

كما يستفيد طالب الدعم من مؤسسة الوليد ان يخضع للمساعدات الإنسانية لشروط التوريث في حالات الوفاة الخاصة برب الأسرة.

للاستفادة من اعانات مؤسسة الوليد يجب اتباع عدة خطوات للتسجيل بمؤسسة الوليد كالاتي:

ادخل وسجل الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة الوليد.

كتابة البيانات المطلوبة عند التسجيل وهي تنحصر في (الاسم رباعي،وكتابة رقم الهوية الوطنية، وكتابة البريد الإلكتروني).

يقوم المستفيد بكتابة رقم الجوال، ثم تفعيل حساب تويتر، ثم النقر علي كلمة تسجيل.

بعد مراجعة الطلب ثم يعقبها خطوة الإعلان عن الأسماء المستفيدة من المساعدات عبر حساب تويتر الخاص بالأمير وليد بن طلال.

من الجدير بالذكر فقد حددت المؤسسة عدة طرق للتواصل معها من أجل الاستعلام عن الطلب المقدم أو الاستعلم عن موعد الاستعلام، وهذه الطرق تتمثل في: