خطوات تسجيل التابعين في حساب المواطن للمستفيدين

حساب المواطن أكد عن فكرة مبادرة الدعم المادي الشهري من الحكومة السعودية لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين محدودي ومتوسطي الدخل الشهري، حيث أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، ولذلك تم الإعلان على أن هذا يتمكن من الوفاء بجميع متطلبات من يعولهم، ومن المؤكد أن برنامج حساب المواطن قدم لمستفيدي التسجيل للحصول على الدعم المادي الشهري، ويلزم على المستفيدين استيفاء كافة الشروط الأهلية والاستحقاق من الدعم المادي، ولذلك سوف يتم عرض موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن.

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية. يجب أن لا يعيش في أي دار من الإيواء الحكومية أو السجون. يجب أن يستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية. يجب على المستفيد أن يكون حاملو بطاقات التنقل. يجب على المستفيد أن لا توافق البيانات المسجلة لدى الجهات ذات العلاقة. تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم المادي :

ومن الجدير بالذكر أن يكون الدخل الشهري للمستفيد أقل من الحد المادي الذي أوضحت الحكومة السعودية، وهذا من مؤهل القبول من خلال برنامج حساب المواطن للمستفيدين بالمملكة، ولذلك يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين أن لا يقيم خارج السعودية لأكثر من 90 يوماً وهذا خلال ال 12 شهراً السابقة.

يجب على المتقدم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن. ثم بعد ذلك النقر على “تفاصيل الطلب”. يجب على المستفيد الضغط على بيانات التابعين. يجب بعد ذلك إضافة تابعين للمستفيدين. يجب النقر على أيقونة “حفظ”.

خطوات تسجيل التابعين في حساب المواطن :موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن :

زادت محركات جوجل في البحث عن موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية الخاصة بشهر يناير الجاري 2022م ولذلك سوف يتم الإيضاح على أن يتم صرف الدعم المادي الشهري المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، حيث أن يقوم إيداع الدعم في حساباتهم البنكية ابتداء من يوم الاثنين الموافق يوم 10 يناير الجاري 2022م ولذلك تم الإعلان على أن هذا الشهر الجاري يوم الصرف لا يوافق عطلة رسمية لجميع الموظفين داخل السعودية.