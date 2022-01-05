تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية والشروط المطلوبة في السعودية ٬ تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم كافة أشكال الدعم لأبنائها من أجل الحصول على احتياجاتهم الحياتية وتلبية طلباتهم المختلفة. من الخدمات التي تقدمها المملكة تمويل السيارة من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، ومن خلال الفقرات التالية سنتعرف على الشروط المختلفة التي يجب توافرها للحصول على تمويل السيارة.

يعتبر بنك التنمية الاجتماعية ، أو ما يعرف ببنك التسليف قديما في السعودية ، من أهم البنوك التي تساعدك في الحصول على تمويل لشراء السيارة التي تريدها. يجب عليك تقديم هذا السعر للوكيل من أجل الحصول على أفضل الأسعار وأقل الفوائد.

إذا كنت ترغب في الحصول على سيارة ممولة من البنك السعودي للتنمية الاجتماعية ، فيجب استيفاء مجموعة من الشروط ، وهي كالتالي:

في البداية ، يمكن فقط للمواطن السعودي الحصول على تمويل شراء السيارة. أما سن التقديم على القرض فيجب ألا يقل عن عشرين سنة ولا يزيد عن 60 سنة للمدنيين ولا يزيد عن 65 سنة للمتقاعدين. لا يجوز للراغب في الحصول على قرض تمويل السيارة أن يأخذ قرضاً آخر من بنك التنمية الاجتماعية. فيما يتعلق بدخل مقدم الطلب يجب ألا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي شهريا. كما يجب تقديم ضمان من قبل الشخص للبنك للحصول على تمويل السيارة. بعد من الضروري تخطي اختبار الائتمان الذي يقدمه البنك لعملائه. يجب ألا تزيد مدة تمويل قرض السيارة عن 60 شهرًا. يجب أن يكون لدى المتقدم للحصول على قرض سيارة رخصة قيادة سارية المفعول. ضرورة عدم تسجيل مخالفات مرورية على الراغب في الحصول على القرض. ثم يجب عليك أيضًا التسجيل في أي من الشركات المعتمدة في مجال إرشاد المركبات. أخيرًا ، من الضروري تأمين سيارتك الخاصة.

بالنسبة لكيفية تقديم طلب الحصول على تمويل السيارة من البنك الائتماني ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

يجب عليك أولاً إدخال طلب الحصول على تمويل من خلال الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

بعد ذلك ، تتحقق الجهات المهنية من صحة البيانات التي أدخلتها.

ثم أكمل باقي النماذج المطلوبة منك.

الخطوة التالية هي إرسال باقي الملفات المطلوبة منك ، إما إلكترونيًا أو عن طريق البريد.

ثم بعد ذلك يقوم بنك الائتمان بصرف قيمة قرض السيارة للمورد أو الوكيل ، وبذلك تحصل على سيارتك.

يرغب الكثير من الناس في معرفة أنواع المركبات التي يمكنك الحصول عليها من بنك التنمية الاجتماعية ، ونجد أن تفاصيل ذلك هي: