رحلة جديدة لحسم اللقب.. موعد مباراه الاتحاد والفيحاء الدوري السعودي والقنوات الناقلة

مباراه الاتحاد والفيحاء ، من جديد تستأنف مباريات الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2022/2021 ، وتحديدًا من الدور الثاني أو جولة الإياب، حيث يستضيف مساء الجمعة 7 يناير 2022 ، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، أولى مواجهات العميد في المرحلة الثانية من المسابقة المحلية، لحساب مباريات الأسبوع الـ16، حيث لقاء الفيحاء والاتحاد ، والذي يسعى النمور للفوز بنقاطه الثلاث من أجل إحكام السيطرة على الصدارة.

في السطور المقبلة، سنتعرف بالتفاصيل الكاملة على موعد مباراه الاتحاد والفيحاء والقنوات الناقلة ، ورحلة الناديين في النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، علاوة على تاريخ مواجهات الاتحاد والفيحاء في بطولة الدوري السعودي .

مباراه الاتحاد والفيحاء

مرة أخرى، يجدد ناديا الفيحاء والاتحاد موعدهما، مع مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

حيث يستكمل الموسم من الجولة السادسة عشر، والتي تقام مبارياتها على 3 أيام.

تبدأ يوم الجمعة بإقامة 3 مواجهات، أبرزها لقاء الاتحاد والفيحاء.

على أن تستأنف يوم السبت 8 يناير 2022، بـ3 لقاءات أيضًا، من أهمها مباراة ضمك والنصر ثم مباراة الشباب وأبها.

وتختم الجولة الـ16 يوم الثلاثاء 11 يناير 2022، بإقامة مواجهتين، وهي مباراة الطائي والهلال و مباراة الفيصلي والأهلي .

نستعرض أولًا ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء لقاءات الجولة الـ15 والدور الأول:

وعلى صعيد كرة القدم السعودية أيضًا، فمن المقرر أن تشهد الملاعب مواجهة قوية في نهائي كأس السوبر السعودي 2021 ، حيث مباراة الهلال والفيصلي التي يستضيفها ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في الرياض يوم الخميس 4 يناير 2021.

نادي الاتحاد

بروح جديدة ورغبة قوية في مواصلة المشوار نحو لقب تاسع في تاريخه ببطولة الدوري السعودي ، يدخل نادي الاتحاد السعودي مواجهة الجمعة.

وخلال مباريات الدور الأول، قدم العميد أداءً مثاليًا، دفعه بجدارة لاقتناص صدارة الترتيب العام للمسابقة، برصيد 32 نقطة وصافي (17) هدفًا، بفارق نقطة عن الشباب الوصيف.

حيث حقق النمور 10 انتصارات وتعادلين وخسارتين، خلال 14 مباراة خاضوها في جولة الذهاب، ولديهم مواجهة مؤجلة مع الهلال من الأسبوع الـ12 بسبب مشاركة الزعيم في بطولة دوري أبطال آسيا التي توجوا بلقبها مؤخرًا.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، وخلال آخر 5 مباريات لـ الإتي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، نجح الفريق في تحقيق العلامة الكاملة بـ5 انتصارات متتالية.

إذ فاز على الحزم والطائي بنتيجة واحدة (1-0)، كما فاز على الفتح بثلاثية نظيفة، بالإضافة إلى الاتفاق ثم الباطن بالنتيجة ذاتها (3-2).

نادي الفيحاء

على الجانب المقابل، ومع نادي الفيحاء السعودي ، الذي يقدم أداءً مميزًا هذا الموسم خلال مشاركته الرابعة في دوري المحترفين السعودي .

إذ يحتل الفريق حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب البطولة، برصيد 21 نقطة وصافي (2) هدف.

حيث نجح خلال مباريات الدور الأول في تحقيق الفوز في 5 لقاءات والتعادل في 6 أخرى، ولكن خسر في 4 مباريات حتى الآن.

إلا أن المقلق في الأمر بعضًا، بالنسبة لجماهير نادي العاصمة، هو غياب الفوز على الفريق في آخر 5 مباريات.

إذ خسر في مباراة أمام ضمك بهدف نظيف، بينما تعادل في 4 مواجهات مع التعاون والاتفاق إيجابيًا بنتيجة واحدة (1-1)، بالإضافة إلى تعادل سلبي مع كلًا من الهلال وأبها.

موعد مباراه الاتحاد والفيحاء والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب، مساء الجمعة، في تمام الثامنة إلا 5 دقائق ( 7:55 م ) بتوقيت السعودية، السابعة إلا 5 دقائق ( 6:55 م ) بتوقيت مصر، الخامسة إلا 5 دقائق ( 4:55 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الاتحاد والفيحاء ، فسيُعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن القيادة التحكيمية للقاء في نفس يوم المباراة، غير أن مصادر تابعتها “ثقفني” أشارت إلى إسناد إدارة المواجهة إلى الدولي الفرنسي كيلمان تيربان.

ستقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية ببث المباراة، غير أن الفضائية السعودية لم تعلن عن القنوات الناقلة إلا أن مصادر رصدتها شبكة “ثقفني” أشارت إلى نقل اللقاء عبر قناة SSC 1 .

وحول معلق مباراة الاتحاد والفيحاء ، فلم تعلن شركة الرياضة السعودية رسميًا عن المعلقين الرياضيين للمواجهة، إلا أن وسائل إعلام تابعتها “ثقفني” كشفت عن إسناد المهمة إلى كل من حماد العنزي وفهد الدريبي.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على جميع التفاصيل والكواليس و موعد مباراة الاتحاد والفيحاء والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة الفريقين في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، بجانب تاريخ لقاءات الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي .