أخبار اليمن : مشاهد جديدة لتحرير معسكر الخنجر بالجوف

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مشاهد جديدة لتحرير معسكر الخنجر بالجوف

وزع الإعلام الحربي مشاهد جديدة لتحرير معسكر الخنجر وجبل الشبكة والمواقع والتباب المجاورة له، استكمالا لعملية فجر الصحراء بمحافظة الجوف. مشاهد جديدة لتحرير معسكر الخنجر بالجوفوزع الإعلام الحربي مشاهد جديدة لتحرير معسكر الخنجر وجبل الشبكة والمواقع والتباب المجاورة له، استكمالا لعملية فجر الصحراء بمحافظة الجوف. وأظهرت المشاهد الهجوم الذي شنه أبطال الجيش واللجان الشعبية، من ثلاث مسارات باتجاه جبل الشبكة والتباب المحيطة به وصولا إلى معسكر الخنجر الإستراتيجي وتحريره. كما بينت تقدم المرابطين وتمكنهم من تحرير المواقع والتباب وتكبيد مرتزقة العدوان خسائر أجبرتهم على الفرار وترك مواقعهم. ووثقت المشاهد حجم الخسائر التي تكبدها مرتزقة العدوان وأعداد القتلى والجرحى في صفوفهم وعشرات الأسرى الذين وقعوا في أيدي الجيش واللجان الشعبية. وتضمنت المشاهد، تدمير وإعطاب عدد من الآليات والمدرعات التابعة لمرتزقة العدوان إلى جانب كميات الأسلحة التي اغتنمها الجيش واللجان خلال العملية.

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