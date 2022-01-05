وأضاف "أتال"، فى تصريحات أدلى بها عقب الاجتماع الاعتيادى للحكومة وفقًا لموقع (ذا لوكال) الإخبارى فى نسخته الخاصة بفرنسا اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفرنسية قررت توسيع قائمة الأسباب المقنعة وتحديدًا الأسباب المهنية التى تُتيح للأفراد للسفر بين البلدين.
وأوضح أنه قد يكون هناك تخفيف أكبر للقيود الأسبوع المقبل، لأن متحور "أوميكرون" يؤثر على البلدين بطريقة مماثلة.
وتشير تصريحات أتال إلى أنه بدلاً من رفع القيود بالكامل، يمكن فقط تخفيف القواعد المتعلقة بأسباب السفر الضرورى، وفى الوقت الحالى، لا تسمح فرنسا بالسفر بين البلدين إلا للأشخاص الذين يستوفون معايير ضيقة جدًا تحدد السفر الضرورى.
وشهدت كل من فرنسا والمملكة المتحدة فى الآونة الأخيرة أعدادًا قياسية من الإصابات بفيروس كورونا يوميًا، وضغطًا متزايدًا على المستشفيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تعتزم تخفيف قيود السفر إلى المملكة المتحدة قريبًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.