فرنسا تعتزم تخفيف قيود السفر إلى المملكة المتحدة قريبًا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، إن بلاده ستخفف قريبًا الحظر شبه الكامل الذى فرضته مؤخرًا على حركة السفر من المملكة المتحدة وإليها بسبب المخاوف من انتشار متحور "أوميكرون".





وأضاف "أتال"، فى تصريحات أدلى بها عقب الاجتماع الاعتيادى للحكومة وفقًا لموقع (ذا لوكال) الإخبارى فى نسخته الخاصة بفرنسا اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفرنسية قررت توسيع قائمة الأسباب المقنعة وتحديدًا الأسباب المهنية التى تُتيح للأفراد للسفر بين البلدين.

وأوضح أنه قد يكون هناك تخفيف أكبر للقيود الأسبوع المقبل، لأن متحور "أوميكرون" يؤثر على البلدين بطريقة مماثلة.

وتشير تصريحات أتال إلى أنه بدلاً من رفع القيود بالكامل، يمكن فقط تخفيف القواعد المتعلقة بأسباب السفر الضرورى، وفى الوقت الحالى، لا تسمح فرنسا بالسفر بين البلدين إلا للأشخاص الذين يستوفون معايير ضيقة جدًا تحدد السفر الضرورى.

وشهدت كل من فرنسا والمملكة المتحدة فى الآونة الأخيرة أعدادًا قياسية من الإصابات بفيروس كورونا يوميًا، وضغطًا متزايدًا على المستشفيات.