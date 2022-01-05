وزير الصحة الفرنسى: حصيلة إصابات كورونا تقترب من 335,000 حالة فى يوم...

أعلن وزير الصحة الفرنسى أوليفيه فيران أمام البرلمان، أن حصيلة إصابات فيروس كورونا اليوم تقترب من 335,000 حالة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابقا نقلت شبكة فوكس نيوز الإخبارية عن منظمة الصحة العالمية، قولها، إن متحور "إيهو" المكتشف فى فرنسا لا يشكل تهديدا حاليا.

وألقت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الضوء على تأثير متحور جديد من فيرس كورونا رصد فى فرنسا، وقالت إن العلماء قللوا من خطورة هذا المتغير الذى ظهر قبل متغير أوميكرون لكنه لم ينتشر عالميا، حيث خلص الباحثون إلى أن بعض الطفرات تضر بقدرة الفيروس على دخول الخلايا أو التكاثر، مما يعيق قدرته على الانتشار بسرعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد شئ "يستحق القلق بشأنه كثيرا" حتى الآن، حيث إن المتحور الذي رصد فى فرنسا يسبق أوميكرون ومع ذلك فشل في الانتشار عالميا بنفس الطريقة.

وأضافت رغم أن رد الفعل على أوميكرون كان فوريا وكان مليئا بالخوف والقلق الحقيقيين، إلا أن ظهور سلالة جديدة فى جنوب شرق فرنسا قوبل بنوع من الاستخفاف من قبل العديد من العلماء.

وأضافت أنه من الناحية النظرية يبدو أن المتحور الذى يعرف بـ"B.1.640.2" مشكلة، فهو مثل أوميكرون شهد طفرات متعددة، 46 فى المجموع.