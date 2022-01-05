موعد صرف دعم ريف 1443-2022 وطريقة الاستعلام عن الدعم عبر موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة 

موعد صرف دعم ريف 1443-2022 حيث يعتبر برنامج دعم ريف واحد من أهم أنظمة الدعم التي يتم تقديمها من قبل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، والذي يقدم الدعم المالي للمستحقين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة، حيث يتم تقديم مبلغ مالي المستحق من شاغلي الاعمال التابعة لقطاع الزراعة في السعودية من الأسر المنتجة والاسر الريفية، والذي جاء بهدف تطوير وتحسين الوضع الزراعي في المملكة، وقد اعلنت الوزارة رسميا تفاصيل موعد طرح الدعم الخاص ببرنامج ريف، وكذلك اعلنت تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالاستعلام عن استحقاق الدعم.

موعد صرف دعم ريف 1443-2022

تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بتحديد موعد ثابت لصرف الدعم الخاص ببرنامج ريف السعودي، والذي يتم صرفه بشكل شهري للمستحقين بناء على ضوابط القبول، حيث يتم صرف الدعم الخاص بالشهر الجاري في الفترة بداية من يوم الاول من شهر يناير وحتى يوم العاشر من الشهر نفسه، ليتم في هذه الفترة طرح المبالغ المالية للمستحقين من خلال الحسابات البنكية الخاصة بهم، وذلك بعدما يتم التأكد من الاستحقاق بعد توافر الشروط والضوابط اللازمة، كما يمكن للمستفيد التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بصرف الدعم من خلال الموقع الرسمي الخاص بمنصة ريف مباشرة من خلال تسجيل الدخول الى الحساب الخاص بالمستفيد.

طريقة الاستعلام عن دعم ريف للأسر المنتجة في السعودية 1443

فعلت وزارة البيئة السعودية الرابط الالكتروني الخاص ببرنامج ريف للأسر المنتجة الريفية في جميع انحاء السعودية، والذي يتم من خلاله الاستعلام عن تفاصيل استحقاق الدعم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.