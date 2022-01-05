خصومات %40 على الأجهزة الكهربائية والجوالات عروض هايبر بنده حتى 15 يناير، تتوفر موزع مياه حار وبارد مع حافظة داخلية جيباس، بسعر 449 ريال بدلا من 599 ريال خصم 25%، يتوفر فرن كهربائي مع شواية جيباز سعة 42 لتر، بسعر 259 ريال بدلا من 379 ريال خصم 32%، تتوفر محضرة القهوة فيليبس بسعر 179 ريال بدلا من 229 ريال خصم 22%، خصومات %40 على الأجهزة الكهربائية والجوالات عروض هايبر بنده حتى 15 يناير.

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عروض هايبر بنده حتى 15 يناير

تتوفر عجانة سينكور بسعر 839 ريال بدلا من 999 ريال خصم 16%، يتوفر خلاط يدوي فيليبس بسعر 179 ريال بدلا من 259 ريال خصم 31%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده عصارة الحمضيات كليك أون بسعر 99 ريال بدلا من 149 ريال خصم 34%، و تتوفر ضمن التخفيضات على الأجهزة الكهربائية قلاية بدون زيت كليك أون سعة 6 لتر، بسعر 229 ريال بدلا من 299 ريال خصم 24%، تتوفر غلاية ستانلس ستيل كولين سعة 1.8 لتر، بسعر 39 ريال بدلا من 65 ريال خصم 40%، تتوفر مكواة بخار كي أون سعة 1800 واط، بسعر 119 ريال بدلا من 179 ريال خصم 34%.

عروض الجوال هايبر بنده

تتضمن عروض هايبر بنده على الجوالات حيث يتوفر جوال فيفو واي 53 اس مع تقنية 4G سعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام، بسعر 949 ريال بدلا من 1149 ريال خصم 18%، يتوفر جوال فيفو واي 51 مع تقنية 4G سعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام، بسعر 899 ريال بدلا من 999 ريال خصم 10%، كما يتوفر جوال فيفو واي 20 مع تقنية 4G سعة 64 جيجا بايت و 8 جيجا رام، بسعر 599 ريال بدلا من 669 ريال خصم 11%، يتوفر جوال فيفو واي 72 مع تقنية الجيل الخامس سعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام، ضمن عروض هايبر بنده على الجوالات بسعر 1199 ريال بدلا من 1299 ريال.