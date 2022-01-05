عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة في بداية العام ومعرفه كيفيه تمويل سياره ومعرفه نوعها

عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة من اهم عروض السيارات التي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام مع بداية السنه الجديدة والتي تناسب المواطنين. كما تم الإعلان عن التمويل والعروض عبر صفحه عبداللطيف جميل الشخصية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض حديثه أيضا مع بداية العام الجديد والتي تلبي احتياجات جميع المواطنين وأغراضهم الشخصية الشخصية. والتي من أهمها عروض بطاقات الراجحي في يناير 4 في 1 بمناسبه بداية العام الجديد 2022 لجميع العملاء. كما تم الإعلان أيضا عن عروض الشتاء علي بطاقات الأهلي الائتمانية في خلال هذه الأيام واسترداد يصل 20000 ريال. والآن سوف نقوم الآن بشرح وتوضيح التمويل بالتفصيل وكيفيه تمويل سياره أعجبتك من شركه عبداللطيف. كما سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه الحصول علي التمويل أيضا عبر المقالة الأتية.

عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل للسيارات عن تمويل السيارات المستعملة من الأفراد للأفراد. والذي يوفر لك إذا أعجبتك أي سياره مستعمله حتي لو سياره احد الأقارب أو الأصدقاء أو غيره. وتود أن تقوم بشراءها ولا يتوافر معك السيولة النقدية. يمكنك الآن شراءها بالتمويل من خلال الشركة في خلال في خلال هذه الفترة. ولكن أعلنت الشركة أنها تقوم بشراء السيارة من البائع وتمويلها للمستفيد ولكن بعد توافر الشروط الأتية:

التمويل علي جميع السيارات المستعملة من تويوتا و لكزس.

لا يتجاوز عداد الكيلومترات 100 ألف كيلو بحد اقصي.

لا يتعدى موديل السيارة 5 سنوات.

اجتياز السيارة من الفحص الفني و إحضار استمارة ساريه لمده 6 شهور.

أن تكون ملكيه السيارة مسجله باسم البائع.

توافر 2 مفتاح السيارة علي الأقل.

شروط تمويل سياره مستعمله

بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت الشركة عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الأتي:

أن يكون العميل موظف في القطاع الحكومي أو الخاص.

لا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال.

أن تكون مده خدمه المستفيد في العمل شهر للحكومي أما الخاص 3 شهور.

للمتقاعدين كشف للراتب ولا يقل عن 3000 ريال.

كيفيه الحصول علي سياره مستعمله

كما تم الإعلان عن طريقه وكيفيه شراء سياره مستعمله في حاله الاتفاق بين البائع والمشتري. بعدها يتم زياره احد الفروع في الرياض أو جده طريق المدينة المنورة أو الدمام. وأعلنت الشركة أيضا عن الرقم المجاني والذي يمكنكم الاتصال به والاستفسار اكثر 8002442211.