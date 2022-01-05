عرض ال100 ألف فورى وكاش بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبالتقسيط الميسر

عرض ال100 ألف فورى وكاش بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الاستفادة من مبالغ تمويلية سريعة ونقدية ، بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يبحث العميل عن عروض تمويلية بتسهيلات فى السداد عديدة ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري للعميل ، وبما يتلاءم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له في المملكة العربية السعودية.

عرض ال100 ألف فورى وكاش بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل شخصي كاش وفورى بدون كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، أحد العروض التمويلية التي تقدمها شركة النايفات للتمويل ، لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا العرض التمويلي بمبالغ مالية كبيرة ، وبتسهيلات عديدة في السداد ، والتي تناسب جميع المواطنين في المملكة ، كما توفر الشركة هذا المنتج للأفراد الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً ، وذلك بأقل راتب شهري وأسهل الشروط وأبسط الأوراق والمستندات لاستكمال الطلب.

قامت شركة النايفات للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. توفر الشركة من خلال هذا العرض مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا المنتج ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. تتيح شركة النايفات للتمويل للعملاء بالمملكة ، إمكانية الحصول على مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. موافقة فورية وسريعة من الشركة علي طلب التمويل الشخصي. إجراءات سريعة وميسرة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب. خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تساعد العميل علي تقسيط مبلغ التمويل الشخصي ، علي فترات ميسرة ومرنة يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات.

مزايا التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفرادكيفية التقديم على عرض تمويل شركة النايفات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

وفرت شركة النايفات للتمويل للعملاء في المملكة العربية السعودية ، إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة ، عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتسجيل الدخول علي رابط تمويل شركة النايفات ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على طلب تمويل شركة النايفات بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، من خلال زيارة فرع شركة النايفات للتمويل المتواجد داخل المملكة العربية السعودية.