كيفية التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1443 absher.sa والشروط المطلوبة للرجال والنساء

أعلنت وزارة الداخلية السعودية رسميا عن طرح مجموعة من الوظائف الخالية لكلا من الرجال والنساء في السعودية من خلال قطاع الأحوال المدنية، على أن يتم طرح هذه الوظائف للمستحقين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، من أهمها أن يكون المتقدم من حملة المؤهلات المختلفة من المواطنين السعوديين، وقد تم الاعلان رسميا عن تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل في الوظائف الكترونيا، حيث تعتبر الأحوال المدنية أحد القطاعات الهامة التابعة لوزارة الداخلية السعودية والتي توفر العديد من فرص العمل الشاغرة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1443 في السعودية للرجال والنساء والتعرف على الضوابط والشروط اللازمة.كيفية التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1443 للرجال والنساء
تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتقديم على وظائف الأحوال المدنية من قبل الرجال والنساء في السعودية، وذلك عبر منصة أبشر الالكترونية للتوظيف، ليتم التقديم الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمنصة أبشر مباشرة .
- تسجيل الدخول الى الموقع من خلال البيانات الخاصة بالمستخدم.
- من خلال الموقع يتم اختيار التقديم على وظائف الأحوال المدنية.
- ادخال كافة البيانات الخاصة بالتقديم على الوظيفة من حيث الاسم والمؤهل الدراسي وغيرها من البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- ادخال البريد الالكتروني ثم رقم الهاتف للمستخدم.
- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.
ومن أهم الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية السعودية للقبول في وظائف الأحوال المدنية للرجال والنساء ما يلي.
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.
- أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون قد حصل على حكم مسبق من المحكمة بشأن قصايا تحالف الشرف أو الامانة.
- ان يكون لديه هوية وطنية سارية.
- الا يكون متزوج من غير سعودية، والا تكون السيدة أيضا متزوجة من غير سعودي.
- يشترط اجتياز كافة الاختبارات الطبية.
- ارفاق كافة المستندات والأوراق اللازمة للتقديم عبر الموقع.
- من الضروري اجتيار المقابلة الشخصية.
أعلنت وزارة الداخلية السعودية رسميا عن طرح مجموعة من الوظائف الخالية لكلا من الرجال والنساء في السعودية من خلال قطاع الأحوال المدنية، على أن يتم طرح هذه الوظائف للمستحقين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، من أهمها أن يكون المتقدم من حملة المؤهلات المختلفة من المواطنين السعوديين، وقد تم الاعلان رسميا عن تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل في الوظائف الكترونيا، حيث تعتبر الأحوال المدنية أحد القطاعات الهامة التابعة لوزارة الداخلية السعودية والتي توفر العديد من فرص العمل الشاغرة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1443 في السعودية للرجال والنساء والتعرف على الضوابط والشروط اللازمة.كيفية التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1443 للرجال والنساء
تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتقديم على وظائف الأحوال المدنية من قبل الرجال والنساء في السعودية، وذلك عبر منصة أبشر الالكترونية للتوظيف، ليتم التقديم الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمنصة أبشر مباشرة .
- تسجيل الدخول الى الموقع من خلال البيانات الخاصة بالمستخدم.
- من خلال الموقع يتم اختيار التقديم على وظائف الأحوال المدنية.
- ادخال كافة البيانات الخاصة بالتقديم على الوظيفة من حيث الاسم والمؤهل الدراسي وغيرها من البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- ادخال البريد الالكتروني ثم رقم الهاتف للمستخدم.
- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.
ومن أهم الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية السعودية للقبول في وظائف الأحوال المدنية للرجال والنساء ما يلي.
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.
- أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون قد حصل على حكم مسبق من المحكمة بشأن قصايا تحالف الشرف أو الامانة.
- ان يكون لديه هوية وطنية سارية.
- الا يكون متزوج من غير سعودية، والا تكون السيدة أيضا متزوجة من غير سعودي.
- يشترط اجتياز كافة الاختبارات الطبية.
- ارفاق كافة المستندات والأوراق اللازمة للتقديم عبر الموقع.
- من الضروري اجتيار المقابلة الشخصية.