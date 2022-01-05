كيفية التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1443 absher.sa والشروط المطلوبة للرجال والنساء

أعلنت وزارة الداخلية السعودية رسميا عن طرح مجموعة من الوظائف الخالية لكلا من الرجال والنساء في السعودية من خلال قطاع الأحوال المدنية، على أن يتم طرح هذه الوظائف للمستحقين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، من أهمها أن يكون المتقدم من حملة المؤهلات المختلفة من المواطنين السعوديين، وقد تم الاعلان رسميا عن تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل في الوظائف الكترونيا، حيث تعتبر الأحوال المدنية أحد القطاعات الهامة التابعة لوزارة الداخلية السعودية والتي توفر العديد من فرص العمل الشاغرة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1443 في السعودية للرجال والنساء والتعرف على الضوابط والشروط اللازمة.

كيفية التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1443 للرجال والنساء

تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتقديم على وظائف الأحوال المدنية من قبل الرجال والنساء في السعودية، وذلك عبر منصة أبشر الالكترونية للتوظيف، ليتم التقديم الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمنصة أبشر مباشرة .

تسجيل الدخول الى الموقع من خلال البيانات الخاصة بالمستخدم.

من خلال الموقع يتم اختيار التقديم على وظائف الأحوال المدنية.

ادخال كافة البيانات الخاصة بالتقديم على الوظيفة من حيث الاسم والمؤهل الدراسي وغيرها من البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ادخال البريد الالكتروني ثم رقم الهاتف للمستخدم.

التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

شروط القبول في وظائف الأحوال المدنية 1443

ومن أهم الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية السعودية للقبول في وظائف الأحوال المدنية للرجال والنساء ما يلي.