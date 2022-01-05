تأجيل أقساط الراجحي | خدمة جديدة يمنحها بنك الراجحي لجميع عملائه السعودي والمقيم

يمنح بنك الراجحي السعودي عملائه عدد لا حصر له من الخدمات المثالية والتي يطلبها جميع الموظفين بالقطاعين، وأيضاً كافة أفراد المواطنين والمقيمين، حيث يمنح البنك العميل تمويلات وقروض شخصية تناسب جميع الفئات السعودية بشروط سهلة ومرنة وهي القروض الوطنية، كما يقدم بنك الراجحي تمويلات عقارية عدة تصل فترة سدادها إلي 30 عاماً وأيضاً خدمات تخص الشركات والمؤسسات، وهناك أيضاً خدمات أخري كإعفاء بنك الراجحي وهي خدمة تخص المتوفيين والأشخاص اللذين تعرضوا إلي ظروف قاسية خارجة عن الإرادة، حيث يتم إسقاط أقساط التمويل الذي حصل عليه العميل المتقدم بطلب الخدمة من مصرف الراجحي، فقد وضحنا لكم متابعين “ثقفني” الكرام تفاصيل الخدمة والتي جاءت بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين وشروط التقديم بطلبها في مقال أخر قم بالإطلاع عليه لتتعرف علي طريقة التقديم أيضاً

تأجيل أقساط الراجحي

يمكن الآن أخذ راحة من سداد الأقساط من التمويل الشخصي الذي حصلت عليه من مصرف الراجحي، فقد يمنح بنك الراجحي السعودي العميل الذي يرغب في الحصول علي الخدمة كل عام خلال فترة العقد كحد أعلي قرض جديد يساوي مجموع الأقساط التي تم دفعها، وذلك يمكن أن يكون للعقد الواحد للقرض أو متعدد.

الخدمة متاحة مرة واحدة كل عام بعد سداد 20% من قيمة مبلغ القرض. يمكن للعميل استخدام منتج قرض سداد أقساط شهرية، وذلك مقابل عقود القرض الشخصي فقط. الخدمة متاحة لعملاء الراجحي فقط المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية اللذين لديهم عقود تمويل شخصيه نشطه فقط. الحصول علي الخدمة من خلال موقع مصرف الراجحي، أو عبر الراجحي موبايل، أو زيارة احدي فروع البنك، ويمكن أيضاً الاتصال علي رقم 920003344.

مباشر مصرف الراجحي

شروط وأحكام الحصول علي خدمة تأجيل الأقساط

المباشر للخدمات المالية عبر منصات الإنترنت، هي احدي الخدمات الحديثة التي جاءت مع تطور التكنولوجيا الحديثة، فهي خدمة آمنة تماماً يقدمها الراجحي، وتتيح للعميل إ‘جراء وإتمام كافة خدمات البنك المصرفية والعمليات المالية، حيث يسعى دائماً مصرف الراجحي إلي الوفاء حول تلبية احتياج المواطن لهذا فقد يتم تطوير الخدمة بشكل مستمر.