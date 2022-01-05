رابط الديوان الملكي تواصل مساعدة مالية وعلاجية مجانا 1443 باسهل الطرق التي تمكنك من الحصول على الدعم الذي لا ينقطع أبدا من الديوان الملكي الذي دائما ما يقف بجوار أبناء الوطن السعودي الواحد، ويعد أهم الفئات التي يقدم لها الديوان الملكي المساعدات هم المواطنين الغارمين أو الغير قادرين على التمكن من مواجهة إرتفاع الأسعار، أو هؤلاء الذين يتعرضون إلي أعباء مالية أو ظروف مرضية تحتاج العلاج خارج البلاد، ليس فقط ذلك بل تمتد هذه المساعدات إلي منح الأراضي المجانية.

كشف المكتب التنفيذي للديوان الملكي قدرته على مساعدة المواطنين الغارمين لدي البنوك، حيث يتيح الديوان الملكي السعودي للمساعدات آلية تسديد القروض عن المواطنين الغير قادرين، وذلك إذا كانت الشروط التي وضعها الديوان الملكي تتوافق مع المتقدمين، تتم هذه الآلية عن طريق تقديم طلب مساعدة مالية للديوان الملكي السعودي سواء عبر المنصة الإلكترونية “تواصل“ أو من خلال رسالة إلي البريد السعودي كالتالي (الهدأ ٧٦٣٦، مدينة الرياض 12911).

دشن الديوان الملكي منصة لتقديم طلبات المساعدة والشكاوى، والتي أبرزها مساعدات مالية فورية وسداد الديون، أو المساعدة في الحصول على مسكن جيد يناسب الحياة الكريم، أو من خلال الأراضي المجانية التي يقدمها الديوان للمستفيدين، فيما يمكنكم من خلال تلك المنصة الإلكترونية تقديم شكوى للديوان الملكي في أحد الجهات الحكومية المقصرة في تقديم الخدمات.

يبحث ملايين المواطنين والمقيمين الذين تقدموا للحصول على الدعم والمساعدات من الديوان الملكي عن أرقام التواصل السريعة لمعرفة مدي قبول طلب المساعدة، حيث تتم آلية التواصل عبر الأرقام التالية:

8004000000 من داخل المملكة.

920022220 من خارج المملكة.

يشترط الديوان الملكي لحصول المواطنين علي المساعدات التقديم علي المنصة الإلكترونية كافة البيانات بشكل دقيق، كما يجب أرفاق كافة المستندات المطلوبة، وتحديد نوع المساعدة المطلوبة، سواء مالية أو علاجية، أو إرسال الطلب علي البريد السعودي.

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