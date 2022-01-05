رابط نتائج الشامل 2021 الدورة الشتوية bau.edu.jo جامعة البلقاء التطبيقية

رابط نتائج الشامل 2021 الدورة الشتوية الذي ينتظره الكثير من الاشخاص في الاردن الذين يريدون معرفه نتائج الاختبارات التي تمت في جامعه البلقان والتي من المنتظر ان يتم اعلانها في القريب العاجل حيث كان الكثير من الطلاب الجامعيين قدم تقدمه للامتحانات الدوره الشتويه في الشهر الماضي عمليات تقديم الكترونيه وبالفعل تمت الامتحانات يوم الخميس السادس عشر من شهر ديسمبر الحالي وانتهت يوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر والان جميع الطلاب في انتظار معرفه نتيجه الشامل المرحله الشتويه

نتائج الشامل 2021 الدورة الشتوية

فقد اكدت اداره جامعه البلقاء في الاردن تمت الانتهاء من اجراءات عقد الاختبارات النظريه وسط ايه تدابير صحيه و امنيه لجميع الطلاب الذين شاركوا في الامتحانات من الطلاب او من اداريين ولا والفنى على الامتحانات حيث كان قد حضر امتحانات الشامل الدوره الشتويه 8614 طالب وطالبه قد تقدموا من 49 كليه مختلفه، من بينهم كان هناك 4893 طالبًا قد حضروا الامتحان بكافة أوراقه للمرة الأولى، بينما أعاد 3003 طالبًا التقدم بورقة واحدة أو أكثر لاستكمال متطلبات اجتياز امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، وكان هناك ايضا 338البًا قد قدموا واحدًا أو أكثر من الأوراق من أجل أن يتم رفع درجاتهم في الامتحان، و (380) طالبًا من فئة المنهكين أعيدوا التقدم للامتحان بجميع أوراقهم، كما قدمت للورقة الأولى (5929) طالباً وطالبة، والورقة الثانية بتاريخ 19 و 20 ديسمبر 2021 (6333) طالباً، والورقة الثالثة بتاريخ 22 و 23 ديسمبر 2021 (7575) طالباً،

استعلام نتائج الشامل الدورة الشتوية 2021 الاردن

حتي يتم الاستعلام عن نتائج الشامل الدورة الشتوية، انتقل إلى الموقع الرسمي للحصول على نتائج 2021 كاملة واتبع مجموعة من الإجراءات المنهجية. حتى تتمكن من الوصول إليه بسهولة ودقة:

للبدء قم بزيارة موقع جامعة البلقاء التطبيقية.

ثم أدخل رقم مقعد الطالب في المساحة المتوفرة.

بعد ذلك سوف يقوم بتسجيل جميع بيانات الطالب بدقة.

أخيرًا قم بعد ذلك بالنقر فوق كلمة البحث الرئيسية للحصول على النتائج على الفور.

يجب اتباع هذه الخطوات للحصول على النتيجة المرجوة.

وكانت قد أكدت الجامعة على أهمية التزام جميع الطلاب وأعضاء لجان الامتحانات بأوامرالالتزام بشروط السلامة العامة، ومراعاة الاشتراطات الصحية، والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وتقديم شهادة التطعيم للطلاب الذين حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا أو امتحان PCR بنتيجة سلبية حسب القواعد قبل دخول قاعات الامتحان، كان الطلاب قد أقاموا في هذه الدورة امتحانات والذي يتم وفق 140 برنامجاً دراسياً والذي يتم منها 81 برنامجاً وذلك على خطط جديدة كما أن هناك 59 برنامجاً على خطط قديمة، حيث تم اعتماد اربعة عشر مركزاً تتم للامتحانات النظرية والتي تكون موزعة على مستوى الدولة، وهذا يتم تصنيفه علي أكثر من 250 موظفًا يعملون في الكليات والمعاهد الوطنية المتوسطة، وتخطط الان وزارة التعليم العالي لإعلان نتائج الدورة الشتوية وذلك بعد انتهاء الامتحانات المقررة، لإكمال جميع النتائج أمام الطلاب وإبلاغهم عبر الموقع المخصص لإكمال النتائج، والتي سنقدمها لك لمساعدتك في عملية التحقيق بعد إعلان النتائج في الساعات القليلة القادمة، وسوف نتابع معكم عبر هذا المقال جميع الأخبار والتفاصيل بشأن اظهار النتيجة.