عروض هايبر بنده السعودية خصومات تصل إلى 50%

عروض هايبر بنده يقوم هايبر بنده بتقديم العديد من العروض المختلفة وخصومات تصل إلى 50% حيث قام الهايبر بعرض العديد من السلع المختلفة من المنتجات الغذائية واللحوم ومنتجات العناية بالأطفال ومنتجات العناية الشخصية والعديد من العروض على الهواتف المحمولة والمعلبات والدجاج كما قام الهايبر بعرض العديد من الأجهزة الكهربائية وأدوات الطهي والخضروات المجمدة وتصل قيم هذه الخصومات إلى النصف وفي السطور التالية نستعرض بعض من هذه العروض التي يقدمها هايبر بنده.

عروض هايبر بنده

احصل على لحم مفروم بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 26.95 ريال سعودي للكيلو بدلا من 38.95 ريال سعودي.

قم بشراء فخذ خروف استرالي بالعظم بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو بدلا من 57.95 ريال سعودي.

قم بالحصول على نقانق بقري برازيلي بسعر 26.95 ريال سعودي للكيلو بدلا من 39.95 ريال سعودي.

اشتري مكعبات لحم بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 27.95 ريال سعودي للكيلو بدلا من39.95 ريال سعودي.

احصل على روستو بقري برازيلي بسعر 35.95 ريال سعودي للكيلو بدلا من 44.95 ريال سعودي.

قم بالحصول على كفته بقري برازيلي بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو بدلا من38.95 ريال سعودي.

هايبر بنده

احصل على خلاط سيتكور بسعر 215 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي .

قم بشراء عصارة كليك أون بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

اشتري قلاية بدون زيت كي أون بسعة 6 لتر بسعر 229 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي.

قم بالحصول على عجانة مع خلاط معدني أريتي بسعر 339 ريال سعودي بدلا من 769 ريال سعودي.

قم بالحصول على غلاية استالس ستيل كولين بسعر39 ريال سعودي بدلا من 65 ريال سعودي وبسعة 1.8 لتر.

قم بشراء خلاط يدوي فيليس بسعر 179 ريال سعودي بدلا من 259 ريال سعودي.

اشتري مكواة بخار كي أون بسعر 119 ريال سعودي بدلا من 179 ريال سعودي وبقوة 1800 وات.

قم بشراء عجانة سيتكور بسعر 839 ريال سعودي بدلا من 999 ريال سعودي.

عروض بنده