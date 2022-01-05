الجفاف يهدد ملايين الأشخاص في إثيوبيا

الجفاف يهدد ملايين الأشخاص في إثيوبياحذر مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة اليوم الأربعاء من أن الجفاف يهدد الأمن الغذائي لملايين الأشخاص في إثيوبيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المكتب في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، القول: إن أكثر من 6 ملايين شخص متضررين من الجفاف في شرق وجنوب إثيوبيا يحتاجون إلى مساعدات عاجلة هذا العام حيث يؤثر الجفاف بشكل مدمر على حياة وسبل عيش مجتمعات الرعاة الزراعيين الذين يعيشون في المنطقة بعد انخفاض مستوى الأمطار للعام الثالث على التوالي.

ووفقا لمكتب إدارة مخاطر الكوارث في المنطقة الصومالية بإثيوبيا تم الإبلاغ عن خسائر كبيرة في الحصاد في منطقتي فافان وسيتي ومن المتوقع أن تسجل المنطقتان خسائر كبيرة بمحصول الذرة والقمح.