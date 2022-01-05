الجزائر: تمديد العمل بالإجراءات الحالية المتخذة للحماية من فيروس كورونا

وأوضحت الحكومة الجزائرية، فى بيان لها، أن ذلك القرار جاء عقب مشاورة اللجنة الصحية المشكلة لمتابعة تطورات فيروس كورونا والتنسيق مع السلطات الصحية.
وأضافت أن الوضع الوبائى فى البلاد لا يزال يشهد ارتفاعا فى حالات الإصابات، مما يكشف عن بوادر موجة رابعة من هذا الوباء، مشيرة إلى أنه، بالرغم من ذلك، لم يزل الوضع الوبائى تحت السيطرة، إلا أن تراخى فى اليقظة وعدم التقيد بالتدابير الاحترازية ومختلف البروتوكولات الصحية من شأنه أن يزيد من مخاطر هذه الموجة الرابعة، التى تتميز بانتشار المتحور الجديد "أوميكرون"، الذى يشهد انتشارًا واسعٌا فى العديد من بلدان العالم.
وجددت الحكومة الجزائرية دعوتها للمواطنين من أجل دعم الجهود الوطنية لمكافحة هذا الوباء العالمى من خلال مواصلة التقيد بالتدابير المانعة لاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع الواقى، وتدابير النظافة والتباعد الجسدى، ولكن خاصة من خلال التلقيح الذى يظل أفضل وسيلة للوقاية من أجل الحماية من خطورة آثار هذا الوباء.
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