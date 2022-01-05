بايدن يحمل ترامب ”مسؤولية خاصة” عن ”فوضى” اقتحام مبنى الكابيتول

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحمل سلفه دونالد ترامب "مسؤولية خاصة" عن "فوضى" اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.
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وأوضحت بساكي أن بايدن "ينظر إلى ما حدث في السادس من يناير الماضي على أنه تتويج لما ألحقته سنوات حكم ترامب الأربع ببلادنا".
وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلغاء مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا الخميس في فلوريدا بمناسبة ذكرى اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير الماضي.
وقال إنه قرر إلغاء هذا المؤتمر "في ضوء التحيز الكامل وانعدام النزاهة اللذين برهنت عنهما كل من اللجنة البرلمانية التي تحقق في ملابسات اقتحام مقر الكونغرس، ووسائل الإعلام".
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