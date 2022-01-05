أنتونى بلينكن: الحشد العسكرى الروسى على حدود أوكرانيا تحدى حقيقى للأمن فى...

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن: نجدد التعبير عن رغبتنا في المضي قدما بالطرق الدبلوماسية وسنختبر حسن نية روسيا خلال اجتماعات الأسبوع المقبل.
وأضاف أنتونى بلينكن، خلال مؤتمر صحفى، أن ما تقوم به روسيا لا يهدد أوكرانيا فقط ولا يمكنها أن تفرض بالقوة تغيير حدود الدول.
وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا يمثل تحديا حقيقيا للأمن في أوروبا، متابعا: سنختبر ونراقب نوايا روسيا بشأن أوكرانيا وسنرد على أي تصعيد، ولن يكون هناك أي تقدم مع روسيا طالما أن سلاحها موجه نحو "رأس أوكرانيا".
فيما قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك: قلقون من تحركات روسيا على حدود أوكرانيا .
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