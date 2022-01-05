رابط نتائج الطلاب في الكويت 2022 بالرقم المدني عبر موقع المربع الإلكتروني وزارة التربية app.moe.edu.kw

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج إمتحانات الطلاب في جميع المراحل الدراسية في دولة الكويت خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك من خلال تفعيل الرابط الرسمي الإلكتروني الخاص بالوزارة لكي يقوم جميع الطلاب الاستعلام ومعرفة جميع النتائج، حيث إن ذلك يسهل عليهن الكثير من الوقت والجهد وأيضا أكثر دقة من الطرق التقليدية الأخرى في الحصول على النتائج، ومعرفة النتائج تهم الكثير من الطلاب وايضا اولياء الأمور لذلك سوف نعرض لهم فيما يلي كيفية معرفة نتائج الامتحانات لجميع الطلاب بالتفاصيل.

رابط نتائج الاختبارات في الكويت للمراحل الدراسية

انتهى طلاب وطالبات المراحل الدراسية في الكويت وسط التزام كامل بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس الكورونا، وايضا انتهت عملية الاختبارات وينتظر الآن جميع الطلاب نتائج من خلال الموقع الرسمي الذي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، حيث أنها تحرص دائما على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، لأنهم أساس العملية التعليمية.

عرض نتائج طلاب الكويت من خلال موقع المربع الالكتروني

تخصص وزارة التعليم الكويتية موقع المربع الإلكتروني ليتم عليه طرح جميع النتائج الامتحانات لجميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية المختلفة في الكويت، حيث أنه يضم المراحل الابتدائية والمتوسطة وايضا المرحلة الثانوية، فقط يقوم الطالب بالدخول على موقع المربع الإلكتروني سوف يعرف جميع النتائج التي يرغب في الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات التالية

الضغط على رابط موقع المربع الالكتروني لنتائج طلاب الكويت.

يقوم الطالب باختيار المرحلة الدراسية التي يرغب في معرفة نتائجها.

يملأ الطالب جميع البيانات المطلوبة منهم من الاسم وتاريخ الميلاد وغيرها.

يكتب الطالب رقم المقعد الخاص به في المكان المخصص له.

يتأكد الطالب من البيانات السابقة، ويتم مراجعتها.

يضغط الطالب على كلمة الاستعلام عن النتائج.

وبهذه الخطوات يستطيع جميع الطلاب في الكويت معرفة النتائج بشكل مفصل وايضا المجموع الكلي الذي حصل عليه بطريقة سهلة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث تحرص دائما وزارة التربية والتعليم بالحفاظ على صحة وسلامة من جميع الطلاب والمعلمين ايضاً.