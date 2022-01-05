“وزارة التربية والتعليم الأردنية” طرح رابط استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن برقم الجلوس عبر tawjihi.jo

يترقب طلاب التوجيهي التكميلي في جميع أنحاء الأردن 2022 في هذا التوقيت طرح نتائج التوجيهي التكميلي للعام الدراسي الجاري، وهي النتائج المقرر ان يتم طرحها إلكترونيا من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية من خلال الرابط الإلكتروني الذي تم تفعيله خلال الساعات الأخيرة، حيث بدأت علميات تصحيح الامتحانات على الفور عقب إنهاء الطلاب الامتحانات بجميع المدارس بشكل حضوري في جميع أنحاء الأردن، وهي الامتحانات التي جرت تحت اشراف وزارة التربية والتعليم الأردنية وتطبيق كافة الجراءات الاحترازية اللازمة، ونسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح رابط وخطوات استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2022 في الأردن برقم الجلوس الخاص بالطالب فقط.

موعد نتائج التوجيهي التكميلي 2022 بالأردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن اقتراب الإعلان عن طرح نتائج التوجيهي التكميلي 2022 بجميع إنهاء الأردن بشكل عام، فمن المقرر ان يتم طرح النتائج إلكترونيا من خلال الموقع المفعل رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث بدأت علميات تصحيح الامتحانات والتي تمر بتسعة مراحل من قبل زارة التربية والتعليم الأردنية حتى يتم اعلان النتائج الخاصة بالطلاب، حيث خاض عدد 95 الف من الطلاب في الأردن امتحانات التوجيهي التكميلي في جميع انهاء المدارس.

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي في الاردن 2022

يمكن الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022 في الاردن بسهولة إلكترونيا من خلال موقع نتائج التوجيهي التكميلي، والذي تم الإعلان عن تفعيله مباشرة من خلال وزارة التربية والتعليم الأردنية، فمن المقرر ان يتم اعتماد النتائج عقب الانتهاء من علميات التصحيح بجميع انهاء الأردن في لجان التصحيح المخصصة من قبل الوزارة.

طريقة الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022

يمكن استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2022 في الأردن بسهولة من خلال الرابط المفعل من خلال اتباع الخطوات التالية.