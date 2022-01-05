دوت الخليج :- وافق مجلس النواب على تعديل المادة 16 من مشروع تعديل الدستور و المتضمنة تخفيض سن الترشح لمجلس النواب إلى 25 عاما بدلاً من 30 عاما. وصوت على التعديل الدستوري 116 نائبا، منهم 110 نواب بالموافقة و 6 نواب بالمخالفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن : تخفيض سن الترشح للبرلمان إلى 25 سنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.