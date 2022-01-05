23 وفاة و2296 إصابة جديدة بكورونا

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 23 وفاة و2296 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12765 وفاة و1069549 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 5.65 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 26283 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 102 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 108، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 784.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 14 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 38 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 25 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 36 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 16 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2448 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 1030501 حالة.

كما أشار إلى إجراء 40671 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13677976 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4410734، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4015064.