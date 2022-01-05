الإعلام الأمنى العراقى: استهداف قاعدة عين الأسد بخمسة صواريخ

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الخلية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن القوات الأمنية تجرى عملية تفتيش وتباشر بالتحقيق فى حادث استهداف قاعدة عين الأسد الجوية، التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية فى محافظة الأنبار، بخمسة صواريخ من قبل عناصر خارجة عن القانون"، مشيرة إلى أن الصواريخ سقطت على بعد مسافة من محيط القاعدة.

وفى سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقي، اليوم، إلقاء الاستخبارات العسكرية القبض على إرهابيين اثنين فى الفلوجة بينهم ما يسمى آمر مفارز مقاتلى ولاية جنوب الأنبار.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته "واع" - أنه تم القبض عليهما بعمليتين منفصلتين فى مناطق النعيمية وحى الشهداء بقضاء الفلوجة فى الأنبار، موضحة أن أحدهما كان يشغل منصب ما يسمى آمر مفارز مقاتلى ولاية جنوب الأنبار، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4/ إرهاب.