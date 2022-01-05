استمرار ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا اليوم الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

آسيويًا، في روسيا، أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا تسجيل 15 ألفًا و772 إصابة ليصل الإجمالي إلى 10 ملايين و585 ألفًا و984 حالة، كما تم تسجيل 828 وفاة ليصل الإجمالي إلى 313 ألفًا و15 حالة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي تسجيل 1171 إصابة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6 ملايين و201 ألف و467 شخصًا، كما تم تسجيل 42 وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 131 ألفا و778 شخصًا، وبلغ إجمالي المتعافين 6 ملايين و45 ألفا و890 شخصًا حتى الآن.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 892 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و588 ألفا و807 إصابات، كما تم تسجيل 3 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 28 ألفا و90 حالة، فيما تم تسجيل 212 حالة تعافٍ ليرتفع الإجمالي إلى مليون و549 ألفا و956 شخصا، وذلك وفقًا لصحيفة (برو ثوم ألو) البنغالية.

وفي أذربيجان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 553 إصابة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 618 ألفا و918 إصابة، كما تم تسجيل 11 وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 8 آلاف و409 حالات، بجانب تعافي 736 شخصا، ليرتفع الإجمالي إلى 603 آلاف و55 شخصا، وذلك وفقًا لوكالة أنباء (ترند) الأذرية.

وفي فيتنام، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 21 ألفا و696 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و817 ألفا و721 إصابة، بينما تم تسجيل 224 وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 33 ألفا و475 حالة.

وذكرت صحيفة (في إن إكسبرس) الفيتنامية أنه تعافى على مدار أمس 22 ألفا و662 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و436 ألفا و46 شخصا.

وفي أوروبا، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 334 وفاة و194 ألفا و747 إصابة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 149 ألفا و284 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات 13 مليونًا و835 ألفا و334 إصابة.

وفي ويلز، سجلت السلطات الصحية 21 ألفا و279 إصابة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 689 ألفًا و750 إصابة، كما تم تسجيل 10 وفيات ليبلغ الإجمالي 6599 حالة.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 231 وفاة و189 ألفا و109 إصابات؛ ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 138 ألفا و276 حالة، وبلغ إجمالي الإصابات 6 ملايين و756 ألفا و35 إصابة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 43 ألفا و386 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و369 ألفًا و282 إصابة، بينما تم تسجيل 62 وفاة ليبلغ الإجمالي 21 ألفًا و115 حالة.

وفي البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 39 ألفًا و570 إصابة و14 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و279 ألفا و785 إصابة والوفيات إلى 19 ألفًا و29 حالة.

وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5457 إصابة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 183 ألفًا و178 حالة، بينما تم تسجيل 5 وفيات ليبلغ إجمالي الوفيات 646 حالة، وذلك وفقًا لصحيفة "سيبروس ميل" القبرصية.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6252 إصابة و157 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 753 ألفا و983 حالة، والوفيات 31 ألفا و237 حالة حتى الآن.

وفي سويسرا، أعلن المكتب الفيدرالي للصحة العامة تسجيل 31 ألفا و109 إصابات ليرتفع الإجمالي إلى مليون 416 ألفا و383 إصابة، كما تم تسجيل 20 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 12 ألفا و381 وفاة.

وذكرت صحيفة (بليك) السويسرية أنه تم نقل 147 مريضا للمستشفيات، حيث يوجد حاليا 679 شخصا في العناية المركزة.

وفي كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 8 آلاف و587 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 727 ألفا و899 إصابة، كما تم تسجيل 32 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و699 حالة، وذلك وفقًا لوكالة أنباء (هينا) الكرواتية.

وفي الأمريكيتين، سجلت المكسيك سجلت السلطات الصحية 15 ألفًا و184 إصابة و130 وفاة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 4 ملايين و8 آلاف و648 حالة، والوفيات 299 ألفًا و711 حالة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 37 ألفا و410 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 2 مليون و355 ألفًا و243 حالة، كما سجلت 57 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 30 ألفا و456 حالة.

وفي أفريقيا، أعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا وفاة 110 أشخاص وإصابة 11 ألفا و106 آخرين؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 91 ألفا و561 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و494 ألفا و696 إصابة.

وفي إريتريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 33 إصابة وحالة وفاة واحدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8 آلاف و161 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 78 حالة.

وفي زامبيا، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و512 إصابة و10 وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 269 ألفا و991 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 3 آلاف و772 حالة، بحسب ما أظهرته بيانات المعهد الوطني للصحة العامة في البلاد.

وفي كينيا، سجلت وزارة الصحة 2216 إصابة جديدة و3 وفيات؛ لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 304 آلاف و350 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و404 حالات.