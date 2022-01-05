إيطاليا تسجل حصيلة قياسية من إصابات فيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حصيلة قياسية جديدة من الإصابات اليومية بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، بلغت 189 ألفا و109 إصابات خلال 24 ساعة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 231 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

ويأتي ذلك مقارنةً بـ 170 ألفا و844 إصابة جديدة و259 حالة وفاة سُجلت يوم أمس الثلاثاء.

وسجلت إيطاليا 138 ألفا و45 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس منذ بداية تفشيه في البلاد في فبراير 2020، فيما بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة 6 ملايين و566 ألفا و947 مليون حالة حتى الآن، وفقًا لبيانات الوزارة.