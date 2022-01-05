رسوم تجديد الرخصة والشروط اللازمة لتجديد رخصة القيادة في المملكة

يعتبر السؤال عن رسوم تجديد رخصة القيادة في المملكة والأوراق المطلوبة من أهم الأسئلة التي يتسأل بها الكثير من المواطنين والمقيمين في داخل السعودية، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن البريد الإلكتروني الذي من خلاله يمكن للجميع تجديد الرخصة، وهذا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ولكي يتم التقليل من الازدحام في المصالح الحكومية، و قامت بالإعلان عن الرسوم المستحقة التي يجب دفعها قبل استخراج الرخصة للقائد.

الرسوم المستحقة لتجديد رخصة القيادة داخل المملكة ١٤٤٣:

قامت المملكة بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها منصة أبشر وتوكلنا، كما يمكن للمواطن أن يقوم بتجديد رخصة القيادة من خلال هذه المنصات، ودفع رسوم القيادة، التي تختلف من شخص لأخر بسبب نوع السيارة، وتعد الرسوم كالتالي:

رسوم تجديد رخصة القيادة للسيارة الكبيرة الخاصة تبدأ من٢٠٠ ريال سعودي.

قيمة الرسوم المستحقة لتجديد رخصة القيادة للسيارات الخاصة الصغيرة تبدأ من ١٢٠ ريال سعودي، وتنتهي بقيمة ٢٠٠ ريال سعودي.

يمكن تجديد الرخصة للسيارة المتوسطة بدفع رسوم وقدرها ١٤٥ ريال سعودي.

قيمة الرسوم المستحقة لتجديد سيارة النقل الكبيرة ٢١٠ ريال سعودي.

أما الرسوم المستحقة لتجديد رخصة قيادة سيارة النقل المتوسطة ١٤٥ ريال سعودي.

الرسوم المستحقة لتجديد المقطورة ١٩٠ ريال سعودي.

الرسوم المستحقة لتجديد رخصة قيادة الدرجات النارية ١٠٠ ريال سعودي.

الشروط اللازمة لتجديد رخصة القيادة في المملكة:

يوجد العديد من الشروط والاعتبارات التي وضعتها الوزارة لتجديد رخصة القيادة، وتتمثل الشروط في الآتي:

يجب أن تكون الرخصة سارية لمدة ٣ شهور على الأقل قبل البدء في إجراءات التجديد.

يجب أن يكون مالك الرخصة ما زال على قيد الحياة.

يلزم التسجيل إلكترونيًا حتى يتم تجديد الرخصة.

يجب تسديد المخالفات المرورية السابقة.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة:

يجب على الشخص المتقدم لتجديد رخصة القيادة، أن يكون حاملًا لبعض الأوراق الهامة، وتتمثل في التالي: