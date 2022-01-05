طريقة عمل الكشري المصري بالدقة والتتبيلة السرية وبألذ صلصة مشطشطة زي محلات الكشري

هناك العديد من الأكلات التي تميز بها المطبخ المصري، واشتهرت بها مصر بشكل كبير، ومن أهم هذه الاكلات الكشري المصري الذي له طعم مميز، وهو من الأكلات التي يحبها ويعشقها الكثير من الناس، ويعتبر الكشري المصري سهل في طريقة تحضيره على الرغم من تعدد مكوناته إلا أنها لا تحتاج إلى وقت كبير أو حتى تكاليف فهو اكلة اقتصادية ولذيذة، ومفيدة ايضًا.

طريقة عمل الكشري المصري

لكل من تريد معرفة طريقة عمل الكشري المصري في بالخطوات الصحيحة حتى يصبح بنفس طعم المحلات الخاصة بعمل الكشري المصري وهذه الخطوات كالتالي:

مكونات عمل الكشري

كوب واحد من العدس بجبة.

ربع كوب من الحمص.

نصف كوب من الأرز.

نصف كوب من مكرونة الشعرية.

بصلتين كبار مقطعة نصف شرائح.

كمية مناسبة من الزيت.

ملعقة من الملح.

ملعقتين من النشا.

نصف كيلو مكرونة صغيرة.

نصف كيلو مكرونة اسباجتي.

مكونات صلصة الكشري المصري

كوبين من صلصة الطماطم.

أربع فصوص من الثوم المهروس.

رشة ملح.

رشة فلفل اسود.

ملعقتين من الخل الأبيض.

انقعي الحمص من الليل وحتى الصباح في وعاء مملوء بالماء.

انقعي أيضًا العدس بجبة لمدة ساعة.

بعد تجهيز الحمص صفية من المياه تمامًا ثم قومي بإضافة كمية من المياه حتى تغطيه وارفعيه على النار واتركيه.

افعلي ذلك أيضًا مع العدس صفية وأعيدي وضع مياه وارفعيه على النار مع وضع رشة ملح لكل من الحمص او العدس.

اتركيهم حتى يتم سلقهم تمامًا.

بعد تمام النضج صفي العدس والحمص وضعي كلًا منهم في طبق، واتركيه جانبًا.

قومي بسلق المكرونة في المياه، ثم قومي بتصفيتها.

قومي بعمل الارز بالشعرية وذلك من خلال تحمير الشعرية، في الزيت إضافة إليها الأرز، ومعيار المياه الخاص والأرز والملح وقلبي المكونات.

اتركي الأرز حتى ينضج تمامًا.

يمكنك بعد ذلك عمل صلصة الكشري المميزة.

احضري وعاء واضيفي بداخله، قطرات من الزيت.

اتركي الزيت حتى يسخن.

أضيفي إليه فصوص الثوم المهروسة.

انتظري حتى يصبح الثوم ذهبي.

أضيفي الصلصة إلى الثوم.

أتركي الصلصة حتى يتم تسبيكها جيدًا.

أضيفي إلى الصلصة رشة ملح، ورشة فلفل اسود.

اخر خطوة قومي بوضع النشا على البصل المقطع شرائح.

قومي بتحمير البصل حتى يصبح مقرمش وذهبي.

هكذا أصبح الكشري بكل مكونات جاهز احضري طبق التقديم ضعي بداخله المكرونه ثم أضيفي الأرز بالشعرية ثم أضيفي الصلصة ثم العدس والحمص والبصل.

ويمكن وضع دقة شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

أغلب الأطفال والكبار في خروجاتهم يحتاجون إلى تناول وجبة سريعة ومغذية، ويعتبر الكشري من الأكلات اللذيذة ذات الشعبية العالية، حيث أنها من الأكلات المصرية الأصيلة، إضافة إلى ذلك فهي من الأكلات الموفرة التي يمكنك عملها في المنزل بكل سرعة وسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المطاعم، إذن ذكرنا لكم طريقة عمل الكشري بسهولة وسرعة.